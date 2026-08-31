Bei der zweiten Mannschaft der TSG Hoffenheim geht ein EM-Teilnehmer von 2024 als Führungsspieler voran. Klaus Gjasula traf in der 3. Liga im Alter von 36 Jahren, acht Monaten und 15 Tage beim 5:1-Heimsieg gegen den SSV Jahn Regensburg. Neben dem ältesten stellen die Kraichgauer aber mit dem seit wenigen Tagen 17 Jahre alten Jakov Dedic auch den jüngsten Torschützen. DFB.de mit einem Überblick.

Zumindest in dieser Saison liegt Klaus Gjasula in der Wertung der ältesten Torschützen ganz vorne. Der defensive Mittelfeldspieler, der erst im Juni vom Ligakonkurrenten Rot-Weiss Essen nach Hoffenheim gewechselt war, löste mit seinem Treffer gegen Regensburg Fabian Schleusener (34 Jahre, neun Monate, 14 Tage beim 1:2 in der Partie beim SV Waldhof Mannheim) von Fortuna Düsseldorf ab.

"Ich kenne die 3. Liga sehr gut und weiß, worauf es ankommt", so Gjasula zu seinem Engagement im jungen TSG-Team. "Ich möchte meinen Beitrag leisten, dass wir neben der individuellen Förderung der Spieler auch als Mannschaft eine erfolgreiche Saison spielen und unsere Ziele erreichen."

Okic traf mit fast 40

Die Bestmarke für den ältesten Torschützen aller Zeiten in der 3. Liga wird dagegen voraussichtlich noch für einige Zeit unangetastet bleiben. Bereits seit dem 2:3 gegen die SpVgg Unterhaching am 13. Dezember 2008 liegt der damals für den VfR Aalen aktive Mittelfeldakteur Branko Okic mit 39 Jahren, neun Monaten und 27 Tagen auf Platz eins. Zum Vergleich: Seit dem Bestehen der 3. Liga (Saison 2008/2009) ordnet sich Gjasula "nur" auf Position 20 ein.

Den Höchstwert als ältester Spieler überhaupt verlor Okic, der auch im Rückspiel der Premierenspielzeit am 38. Spieltag beim 1:2 in Unterhaching noch für Aalen auf dem Feld stand, dagegen vor einigen Monaten. Im Saisonfinale der zurückliegenden Spielzeit beendete Torhüter Alexander Dlugaiczyk als Einwechselspieler im Trikot des TSV Havelse beim 1:6 in Aachen seine aktive Karriere erst im Alter von 43 Jahren, zwei Monaten und 29 Tagen.

Hägele aktuell der Älteste

Um überhaupt eine Chance zu haben, Okic zumindest von Platz eins der ältesten Torschützen zu verdrängen, müssten die derzeitigen Routiniers der Spielklasse noch einige Zeit in der 3. Liga am Ball bleiben. Daniel Hägele, Innenverteidiger beim Aufsteiger FC Würzburger Kickers, war bei seinem Einsatz am zurückliegenden Spieltag beim MSV Duisburg (0:3) 37 Jahre, sechs Monate und sechs Tage alt. Und auch Stürmer Simon Engelmann (37 Jahre, vier Monate, 17 Tage) vom SV Meppen hatte Anfang August beim Gastspiel in Duisburg zumindest schon ein höheres Alter als Gjasula erreicht. Beide sind allerdings - im Gegensatz zum Hoffenheimer Routinier - noch ohne Saisontreffer.

Auf den Plätzen der ältesten Torschützen hinter Branko Okic wird es ebenfalls noch dauern, bis dort Bewegung hineinkommt. Die nicht mehr aktiven Ronny König (39 Jahre, zwei Monate, 20 Tage), Robert Tesche (38 Jahre, elf Monate, sechs Tage), Almedin Civa (38 Jahre, fünf Monate, 25 Tage), Fatmir Vata (38 Jahre, ein Monat und 20 Tage) und Babacar N'Diaye (38 Jahre, ein Monat, neun Tage) hatten zum Zeitpunkt ihres letzten Tores in der 3. Liga mindestens das 38. Lebensjahr bereits vollendet.

Dedic auf Musialas Spuren

Neben dem ältesten Torschützen der bisherigen Saison 2026/2027 stellt die U 23 der TSG Hoffenheim gleichzeitig auch den jüngsten: Bei seinem ersten Drittligator Anfang August im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock (2:3) war Jakov Dedic gerade einmal 16 Jahre, elf Monate und 13 Tage alt. Weil sich der vom kroatischen Klub NK Osijek verpflichtete Angreifer auch in der Partie bei Fortuna Düsseldorf (2:0) in die Torschützenliste eintragen konnte, ist er neben Nationalspieler Jamal Musiala vom FC Bayern München der einzige Akteur aus den Top Ten der jüngsten Torschützen, der in seiner Premierenspielzeit mehr als einen Treffer erzielen konnte.

Zum Zeitpunkt seines ersten Tores war nur Gibson Adu noch jünger als Dedic. Der frühere Angreifer der SpVgg Unterhaching, die mittlerweile in der Regionalliga Bayern an den Start geht, hatte sich im April 2024 in der Partie gegen den VfB Lübeck (4:1) an die Spitze des Rankings gesetzt. Er war damals 16 Jahre, einen Monat und 30 Tage alt. Nur knapp zwei Monate zuvor hatte Adu auch die Bestmarke für den jüngsten jemals eingesetzten Spieler (16 Jahre, drei Tage) aufgestellt.

Als jüngsten Torschützen in der 3. Liga löste Gibson Adu nach fast 15 Jahren seinen sehr prominenten Vorgänger ab. Der zuletzt für Real Madrid aktive Defensivspieler David Alaba hatte am 29. August 2009 mit seinem Treffer für den FC Bayern München II gegen den Wuppertaler SV (3:1) im Alter von 17 Jahren, zwei Monaten und fünf Tagen die für lange Zeit gültige Führungsposition übernommen. Jakov Dedic ist nun der erste Spieler, der sich zwischen Gibson Adu und David Alaba schieben konnte. mspw

Die fünf ältesten Torschützen der 3. Liga

Platz Damaliges Alter Spieler Verein Datum Partie 1 39 Jahre, neun Monate, 27 Tage Branko Olic VfR Aalen 13. Dezember 2008 2:3 gegen SpVgg Unterhaching 2 39 Jahre, zwei Monate, 20 Tage Ronny König FSV Zwickau 22. August 2022 2:0 gegen SpVgg Bayreuth 3 38 Jahre, elf Monate, sechs Tage Robert Tesche VfL Osnabrück 3. Mai 2026 3:2 beim SV Wehen Wiesbaden 4 38 Jahre, fünf Monate, 25 Tage Almedin Civa SV Babelsberg 03 22. Oktober 2010 1:2 bei Kickers Offenbach 5 38 Jahre, ein Monat, 20 Tage Fatmir Vata Wuppertaler SV 8. November 2009 2:0 beim FC Ingolstadt

Die fünf jüngsten Torschützen der 3. Liga