3. Liga
Die Bilder des 7. Spieltags: Duisburg feiert klaren Auswärtserfolg
Zum Abschluss der Englischen Woche hat der MSV Duisburg am 7. Spieltag der 3. Liga seine Tabellenführung bestätigt und mit dem 4:1 (3:1) beim SV Wehen Wiesbaden den sechsten Saisonsieg gefeiert. Verfolger Viktoria Köln traf beim 3:0 gegen den FC Ingolstadt dreifach und hat nun 15 Punkte auf dem Konto. Rot-Weiss Essen trennte sich im Verfolgerduell 1:1 von Hansa Rostock und bleibt Dritter (14) vor dem 1. FC Saarbrücken (2:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach) und der TSG Hoffenheim II (1:0 gegen den SV Meppen) mit jeweils 13 Zählern.
Am anderen Ende der Tabelle ist der TSV Havelse (4) weiter Letzter, hat aber noch das auf den 25. September (19 Uhr) verlegte Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten Fortuna Köln in der Hinterhand. Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg (3:3 beim VfB Stuttgart II) liegen einen Punkt davor, Meppen belegt mit sechs Zählern punktgleich mit der Kölner Fortuna den ersten Abstiegsplatz. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
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