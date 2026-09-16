Die Bilder des 6. Spieltags: Spitzenreiter MSV feiert Last-Minute-Sieg

Führungswechsel, Last-Minute-Treffer und Comebacks: Der 6. Spieltag der 3. Liga bot alles, was das Fußballherz begehrt. Spitzenreiter MSV Duisburg kam nach Rückstand in letzter Minute dank eines Eigentors noch zu einem 2:1 gegen den TSV Havelse und auch Verfolger Rot-Weiss Essen drehte bei Waldhof Mannheim das Spiel (2:1). Viktoria Köln kletterte nach einem 3:1 beim SV Meppen auf den Relegationsplatz, dahinter lauern auch Preußen Münster und der 1. FC Saarbrücken, die sich beim 3:3 im direkten Duell nach doppelter Zwei-Tore-Führung des FCS einen wilden Schlagabtausch lieferten.

Am anderen Ende der Tabelle feierte der SV Wehen Wiesbaden mit dem 2:0 bei Fortuna Köln den ersten Saisonsieg und klettert mit jetzt fünf Punkten auf Platz 18. Dahinter liegen Havelse und Jahn Regensburg (1:2 gegen Fortuna Düsseldorf) mit vier Zählern, davor Meppen (6 Punkte) auf dem ersten Abstiegsplatz. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags gesammelt.