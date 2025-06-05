Fan Club
Gewinnspiel: Im Volkswagen Multivan zur Frauen-EM nach Basel
Zur UEFA Frauen-EM in der Schweiz wartet ein ganz besonderes Highlight auf alle Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft: Gemeinsam mit unserem Hauptpartner Volkswagen Nutzfahrzeuge geht es für 2x4 glückliche Gewinner zum Gruppenspiel Deutschland vs. Dänemark am 8. Juli in Basel – inklusive stilvoller Anreise im DFB-gebrandeten VW Multivan!
Der Fahrspaß beginnt direkt vor deiner Haustür: Wir bringen den komfortablen Multivan zu dir nach Hause und holen ihn bei eurer Rückkehr aus der Schweiz auch wieder ab.
Das erwartet die Gewinner*innen:
- Ein VW Multivan zur freien Nutzung für dich und deine drei Freunde (Selbstfahrer)
- 3 Tage Fahrspaß & Komfort (7.-9. Juli)
- Anfeuern unserer Frauen-Nationalmannschaft beim Spiel gegen Dänemark
- Unvergessliche EM-Atmosphäre mit deinen Freunden
Jetzt mitmachen & mit etwas Glück gewinnen
Teilnahmeschluss ist der 16. Juni – wir wünschen allen Teilnehmer*innen viel Erfolg und den glücklichen Gewinner*innen schonmal ganz viel Spaß!
Kategorien: Fan Club, Fanbelange, Europameisterschaft, Frauen-EURO 2025, Frauen-Nationalmannschaft
Autor: vs
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