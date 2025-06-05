Gewinnspiel: Im Volkswagen Multivan zur Frauen-EM nach Basel

Zur UEFA Frauen-EM in der Schweiz wartet ein ganz besonderes Highlight auf alle Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft: Gemeinsam mit unserem Hauptpartner Volkswagen Nutzfahrzeuge geht es für 2x4 glückliche Gewinner zum Gruppenspiel Deutschland vs. Dänemark am 8. Juli in Basel – inklusive stilvoller Anreise im DFB-gebrandeten VW Multivan!

Der Fahrspaß beginnt direkt vor deiner Haustür: Wir bringen den komfortablen Multivan zu dir nach Hause und holen ihn bei eurer Rückkehr aus der Schweiz auch wieder ab.

Das erwartet die Gewinner*innen:

Ein VW Multivan zur freien Nutzung für dich und deine drei Freunde (Selbstfahrer)

3 Tage Fahrspaß & Komfort (7.-9. Juli)

Anfeuern unserer Frauen-Nationalmannschaft beim Spiel gegen Dänemark

Unvergessliche EM-Atmosphäre mit deinen Freunden

Teilnahmeschluss ist der 16. Juni – wir wünschen allen Teilnehmer*innen viel Erfolg und den glücklichen Gewinner*innen schonmal ganz viel Spaß!