Fan Club

Gewinnspiel: Im Volkswagen Multivan zur Frauen-EM nach Basel

05.06.2025
Foto: DFB

Zur UEFA Frauen-EM in der Schweiz wartet ein ganz besonderes Highlight auf alle Mitglieder des Fan Club Nationalmannschaft: Gemeinsam mit unserem Hauptpartner Volkswagen Nutzfahrzeuge geht es für 2x4 glückliche Gewinner zum Gruppenspiel Deutschland vs. Dänemark am 8. Juli in Basel – inklusive stilvoller Anreise im DFB-gebrandeten VW Multivan!

Der Fahrspaß beginnt direkt vor deiner Haustür: Wir bringen den komfortablen Multivan zu dir nach Hause und holen ihn bei eurer Rückkehr aus der Schweiz auch wieder ab.

Das erwartet die Gewinner*innen:

  • Ein VW Multivan zur freien Nutzung für dich und deine drei Freunde (Selbstfahrer)
  • 3 Tage Fahrspaß & Komfort (7.-9. Juli)
  • Anfeuern unserer Frauen-Nationalmannschaft beim Spiel gegen Dänemark
  • Unvergessliche EM-Atmosphäre mit deinen Freunden

Jetzt mitmachen & mit etwas Glück gewinnen

Teilnahmeschluss ist der 16. Juni – wir wünschen allen Teilnehmer*innen viel Erfolg und den glücklichen Gewinner*innen schonmal ganz viel Spaß!

Kategorien: Fan Club, Fanbelange, Europameisterschaft, Frauen-EURO 2025, Frauen-Nationalmannschaft

Autor: vs

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