Gelungener Härtetest: U 17 siegt gegen Mexiko

Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2009 haben den abschließenden Härtetest vor der Weltmeisterschaft in Marokko (17. Oktober bis 7. November 2026) erfolgreich bestritten. Im SIBRE-Sportzentrum Haarwasen im hessischen Haiger setzten sich die aktuellen Europameisterinnen von DFB-Trainerin Sabine Loderer mit 3:0 (2:0) gegen Mexiko durch. Laura Dafinger (23.) und Clara Choisy (24.) trafen vor der Pause für Deutschland. Im zweiten Durchgang erhöhte Mia Kuhn auf 3:0 (66.).

"Das war ein guter letzter Test vor der Weltmeisterschaft. Wir haben den Ball gut laufen lassen und das Spiel über weite Phasen bestimmt. Mexiko hatte auch ein paar gefährliche Momente, aber wir konnten die Null halten", sagte Cheftrainerin Sabine Loderer. "Wir haben unsere Intensität und Schärfe auf den Platz gebracht und offensiv variabel agiert. Das Spiel gibt uns ein gutes Gefühl für die WM hat unsere Vorfreude auf Marokko weiter geschürt."

Die Generalprobe vor 1281 Zuschauer*innen begann früh mit Chancen für die DFB-Juniorinnen. Bereits nach drei Minuten verbuchte Marie Kleemann die erste gefährliche Aktion, als sie eine Ecke direkt auf das Tor der Mexikanerinnen zog. In der 23. Minute belohnte die Münchenerin Laura Dafinger das deutsche Team und traf nach erneuter Ecke von Kleemann zur Führung.

Kuhn erhöht auf 3:0

Kaum eine Spielminute später glänzte Kleemann erneut als Vorlagengeberin: Nach einem Lauf auf der linken Außenbahn bediente die Stürmerin von RB Leipzig mit einer flachen Hereingabe Clara Choisy, die flach ins rechte untere Eck traf (24.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff drehten die Mexikanerinnen nochmal richtig auf. Nach einer Ecke in der 43. Minute lenkte Torhüterin Mirja Kropp einen Schuss stark an die Latte, ehe Mia Jani den Abpraller aus drei Metern an den Pfosten setzte - doppeltes Aluglück für Deutschland.

Die zweite Halbzeit verlief deutlich ausgeglichener, wobei sich beide Teams gute Chancen erspielten. In der 66. Minute nutzte die eingewechselte Mia Kuhn einen verunglückten Rückpass aus und traf nach entschlossenem Nachsetzen zum 3:0 für die deutschen U 17-Juniorinnen.

Damit können die deutschen Juniorinnen mit viel Selbstvertrauen in die Weltmeisterschaft in Marokko starten. Dann trifft Deutschland in Gruppe A zum Auftakt am 17. Oktober (ab 17 Uhr MESZ) auf Argentinien, am 20. Oktober (ab 20 Uhr MESZ) auf Gastgeber Marokko und zum Abschluss der Gruppenphase am 23. Oktober (ab 20 Uhr MESZ) auf Neuseeland.