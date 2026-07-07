Es geht ums Finale für die deutschen U 19-Frauen: Heute (ab 20 Uhr, live auf DFB.TV und RTL+) spielt die Mannschaft von Cheftrainerin Melanie Behringer bei der UEFA Europameisterschaft in Bosnien und Herzegowina im Stadion Grbavica in Sarajevo im Halbfinale gegen Österreich um den Einzug ins Endspiel.

"Ich schätze Österreich auf einem ähnlichen Niveau wie uns ein", sagt Melanie Behringer über die Auswahl aus der Alpenrepublik, die die EM-Gruppe B mit sechs Punkten hinter Spanien (sieben) als Zweiter abschloss. "Sie sind spielstark und sehr gut eingespielt." Der Grund sei einfach, so die DFB-Trainerin: "Einige von ihnen spielen schon länger im Verein zusammen. Sie werden uns nichts schenken und hochmotiviert ins Halbfinale gehen."

Gelbsperre von Kapitänin Zähringer: "Das tut weh"

Auf Seiten des DFB-Teams schmerzt eine Personalie besonders: die Gelbsperre von Luzie Zähringer vom FC Bayern München. "Natürlich fehlt uns mit Luzie unsere Kapitänin, das tut weh", räumt Behringer ein. "Aber wir haben großes Vertrauen in die Mannschaft, dass wir ihren Ausfall kompensieren können."

Mut macht, dass die deutschen U 19-Frauen schon in der Vorrunde Widrigkeiten wie den Ausfall von Zoe Schick überstanden und sich durch das 5:0 gegen Gastgeber Bosnien und Herzegowina, das 1:1 gegen Polen und das abschließende 2:0 gegen Schweden den Gruppensieg geholt haben.

Erstmals seit der Endspielniederlage 2023 mit 2:3 im Elfmeterschießen gegen Spanien steht die DFB-Auswahl bei einer U 19-Frauen-Europameisterschaft wieder in der Runde der letzten Vier - und hofft nun auf den siebten Titelgewinn nach 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 und 2011. Dafür muss sie nun erst mal das Finale erreichen, das am Freitag (ab 18 Uhr) erneut im Stadion Grbavica in Sarajevo stattfindet.