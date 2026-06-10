"Future Leaders in Football": Siebte Auflage startet in Mexico City

In Mexiko, Kanada und den USA beginnt in diesen Tagen mit der FIFA Weltmeisterschaft 2026 der wichtigste Wettbewerb im Männerfußball. Zeitgleich zum Turnierstart lädt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gemeinsam mit seinen Partnern, dem Hauptpartner Volkswagen (VW) und der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) zur siebten Edition des Programms "Future Leaders in Football" nach Mexico City ein.

Das internationale Leadership-Programm für Frauen aus dem und im Fußball findet damit erstmals in der Region der Confederation of North, Central America and Caribbean Association Football (CONCACAF) statt. In diesem Jahr setzt sich der Workshop, der sich explizit an junge Frauen aus der Fußball- und Sportwelt richtet, aus 18 Teilnehmerinnen aus den Nationalverbänden der CONCACAF sowie Teilnehmerinnen aus dem Sport-für-Entwicklungssektor aus Nord-, Zentralamerika und der Karibik zusammen.

"Wichtiger Baustein zu mehr Chancengleichheit"

DFB-Präsident Bernd Neuendorf sagt dazu: "Wir freuen uns, dass wir mit Beginn der Weltmeisterschaft der Männer unsere bewährte Projektreihe 'Future Leaders in Football' auch in diesem Jahr fortsetzen können. Diese Initiative ist für uns als DFB ein wichtiger Baustein zu mehr Chancengleichheit im Sport. Frauen im Fußball zu stärken, ist ein zentrales Anliegen unserer DFB-Gesamtstrategie."

DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask ergänzt: "Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder eine Vielzahl an hochmotivierten und sehr talentierten Frauen an unserem 'Future Leaders in Football'-Programm teilnimmt. Mit dieser Initiative wollen wir dazu beizutragen, dass mehr Frauen im Fußball in Führungs- und Entscheidungspositionen kommen. Hierzu machen wir gezieltes 'Capacity Buildung' und schaffen ein internationales Netzwerk, von dem die Frauen noch lange nach dem Workshop profitieren sollen."

Hochkarätige Guestspeaker

Der sechstägige Workshop in Mexico City hat zum Ziel, die Teilnehmerinnen bestmöglich dafür auszubilden, als starke Führungspersönlichkeiten die Geschicke des Fußballs mitzugestalten und dabei gleichzeitig ihr internationales Netzwerk auszubauen. Das Programm setzt den inhaltlichen Fokus auf alle Dimensionen von Leadership und deren Anwendung im Sportkontext und behandelt dabei Themen wie Change-Management, effektive Kommunikation und Konfliktmanagement. Neben dem theoretisch-fachlichen Input wird das Programm durch sportpraktische Trainingsinhalte, in denen die Sport-für-Entwicklungsmethode eingesetzt wird, ergänzt. Gleichzeitig stehen bei allem die Themen und Herausforderungen im Vordergrund, denen Frauen im immer noch männerdominierten Sport ausgesetzt sind - über Landes- und Kulturgrenzen hinweg.

Gespickt ist das Leadershipformat dabei mit hochkarätigen Guestspeakern, die mit ihrer Expertise und Erfahrung einen großen Mehrwert für die Teilnehmerinnen bieten. So werden zur Eröffnungszeremonie Heidi Pellerano, Chief Commercial Officer der CONCACAF, und Mariana Gutiérrez, Präsidentin der mexikanischen Frauenliga MX Femenil, einen Input über die Möglichkeiten und Herausforderungen des Fußballs in der CONCACAF Region halten, bevor am nächsten Tag Jill Ellis, Chief Football Officer der FIFA, über ihr Coaching Journey sprechen wird. Darüber hinaus wird Laura McAllister, UEFA-Vizepräsidentin und UEFA-Exkomitglied, in einem Q&A mit den Teilnehmerinnen über ihre Insights als Frau in den allerhöchsten Entscheidungsgremien des Fußballs sprechen. Andrea Rodebaugh, Direktorin für die Frauennationalmannschaften des Mexikanischen Fußball-Verbandes, wird über ihren Weg als Pionierin im mexikanischen Fußball und die Entwicklung des mexikanischen Frauenfußballs berichten.

Sport als kraftvolles Bildungsinstrument

Der FLF bietet den Teilnehmerinnen auch immer ein kulturelles Rahmenprogramm, so dass die Gruppe neben einer geführten Stadttour durch Mexico City auch gemeinsam zum Public Viewing des WM-Eröffnungsspiels gehen wird. Zudem besuchen die Teilnehmerinnen einen Lucha-Libre-Kampf, ein traditionsreiches mexikanisches Wrestling, das von der deutschen Lucha-Libre-Kämpferin Kathrin Zeiske thematisch begleitet werden wird. Es wird also eine intensive und lehrreiche Woche sein, die den Teilnehmerinnen weit über den Workshop hinaus Skills und Perspektiven liefern soll, von denen sie in ihrem Berufsalltag profitieren werden.

Der DFB nimmt seine gesellschaftspolitische Verantwortung als größter Sportfachverband der Welt nicht nur national, sondern auch international wahr und setzt bereits seit Jahrzehnten weltweit Projekte zur Entwicklung im und durch den Fußball um. Der seit 2021 jährlich durchgeführte Workshop "Future Leaders in Football" zählt zu einer dieser gesellschaftsrelevanten Maßnahmen, die einen Beitrag zu Gender Equity, Women's Empowerment und Völkerverständigung leisten sollen. Sport wirkt dabei als kraftvolles Bildungsinstrument für nachhaltige Entwicklung - als Katalysator für sozialen Wandel und als aktiver Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) der Vereinten Nationen.

Mit dem Projekt hat der DFB gemeinsam mit seinen Partnern seit 2021 bereits über 100 "Future Leaders in Football" ausgebildet. Vor der Ausgabe in Mexiko in diesem Jahr fand der Workshop bereits in Jordanien, Katar und Albanien statt. Danach folgten Veranstaltungen anlässlich der UEFA EURO 2024 in Berlin und im vergangenen Jahr in Lörrach an der Grenze zur Schweiz, dem Gastgeberland der UEFA Women’s EURO 2025.