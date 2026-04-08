Doppeltes Nachbarschaftsduell für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft in der WM-Qualifikation: Am Dienstag, 14. April (ab 18.15 Uhr, live im ZDF), empfängt das Team von Bundestrainer Christian Wück die österreichische Auswahl in Nürnberg. Am darauffolgenden Samstag, 18. April (ab 18 Uhr), gastiert der zweimalige Weltmeister in Ried in Österreich. Der DFB.de-Ticker hält die Fans mit den neuesten Infos rund ums Team auf dem Laufenden.

+++++

Training ohne Dallmann am HomeGround

Am Mittwochmorgen steht ab 10.30 Uhr die zweite Trainingseinheit der deutschen Frauen-Nationalmannschaft auf dem Programm, diesmal auf dem Trainingsplatz am HomeGround. Linda Dallmann wird dann nicht mit dabei sein, die Offensivspielerin des FC Bayern München ist aus privaten Gründen abgereist, soll jedoch im Laufe der Maßnahme zum Team zurückkehren. Am Nachmittag findet für die Spielerinnen in Herzogenaurach dann noch ein gemeinsames Krafttraining statt.

+++++

Training vor rund 600 Fans

Bei strahlendem Sonnenschein und unter den Augen strahlender Gesichter hat die Frauen-Nationalmannschaft ihre erste Trainingseinheit absolviert. Vor rund 600 Fans im Adi-Dassler-Stadion auf dem Campus von DFB-Partner adidas waren die Spielerinnen in zwei Gruppen aufgeteilt. Während ein Teil des Teams individuell regenerativ trainierte, war eine zweite Gruppe auf dem Rasen aktiv. Im Anschluss nahmen sich die Nationalspielerinnen Zeit für die kleinen und großen Fans und erfüllten zahlreiche Foto- und Autogrammwünsche.

+++++

Ankunft und Training vor Fans

Bis 12.30 Uhr treffen die Nationalspielerinnen heute in Herzogenaurach ein, um sich bei DFB-Partner adidas auf die kommenden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich vorzubereiten. Ab 16.30 Uhr bittet Bundestrainer Christian Wück sein Team dann auch erstmals auf den Trainingsplatz. Die Einheit im Adi-Dassler-Stadion werden neben geladenen Gruppen auch einige Fans besuchen, kostenlose Resttickets sind noch hier verfügbar.

Am gestrigen Ostermontag hat Wück Larissa Mühlhaus für Cora Zicai nachnominiert, die ihre Teilnahme am Lehrgang aufgrund muskulärer Probleme hatte absagen müssen. Insgesamt stehen 23 Spielerinnen im Kader der Frauen-Nationalmannschaft, die am kommenden Dienstag (14. April, ab 18.15 Uhr) in Nürnberg auf Österreich trifft. Für die Partie im Max-Morlock-Stadion werden bereits über 20.000 Zuschauer*innen erwartet, Tickets gibt es ebenfalls im DFB-Ticketportal.