Frauen-Nationalmannschaft
Zicai fällt aus, Mühlhaus nachnominiert
Cora Zicai fällt für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele gegen Österreich aus. Die Nationalspielerin vom VfL Wolfsburg reist wegen muskulärer Probleme nicht wie geplant am Dienstag zur deutschen Frauen-Nationalmannschaft nach Herzogenaurach.
Bundestrainer Christian Wück hat heute U 23‑Nationalspielerin Larissa Mühlhaus (SV Werder Bremen) nachnominiert. Die 23‑Jährige hatte zuletzt beim WM‑Qualifikationsspiel am 3. März gegen Slowenien ihr Debüt für die A‑Nationalmannschaft gegeben.
Für die U 23‑Nationalmannschaft wird Sophie Nachtigall vom SC Freiburg nachnominiert.
Das erste von zwei Nachbarschaftsduellen bestreiten die DFB-Frauen am Dienstag, 14. April (ab 18.15 Uhr, live im ZDF), im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Bereits über 21.000 Tickets wurden verkauft, Eintrittskarten sind weiterhin über das DFB-Ticketportal erhältlich. Das Rückspiel in Österreich findet wenige Tage später am Samstag, 18. April (ab 18 Uhr, live auf sportschau.de), in Ried im Innkreis statt.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft, U 23-Frauen
Autor: sa
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Tickets fürs Österreich-Spiel in Nürnberg
In der WM-Qualifikation treffen die DFB-Frauen am 14. April (ab 18.15 Uhr) im Max-Morlock-Stadion in Nürnberg auf Österreich. Der Vorverkauf läuft, rund 20.000 Karten sind vergriffen - hier gibt's noch Tickets.
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