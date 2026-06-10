Frauen-Nationalmannschaft
Video: Ungeschlagen durch die WM-Qualifikation
Die DFB-Frauen haben ihr letztes WM-Qualifikationsspiel mit 2:0 gegen Gastgeber Slowenien gewonnen und fahren nach fünf Siegen und einem Unentschieden zur FIFA Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Ein Eigentor und der Debüttreffer von Shekiera Martinez ebneten den Weg zum Sieg in Ljubljana. DFB.de zeigt die Höhepunkte im Video bei YouTube.
Kategorien: Frauen-Nationalmannschaft
Autor: dfb
Wück: "Zwei Ziele gesetzt - beide geschafft"
Die Qualifikation für die WM 2027 ist für die DFB-Frauen Geschichte. Zum Abschluss gab es ein 2:0 (1:0) gegen Slowenien in Ljubljana - in einem Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.
Viele Wechsel, kein Gegentor: DFB-Frauen schlagen Slowenien 2:0
Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft hat das letzte Spiel in der WM-Qualifikation gegen Slowenien in Ljubljana mit 2:0 (1:0) gewonnen und sich mit einem weiteren, wenn auch mühsamen Sieg in die etwa viermonatige Länderspielpause verabschiedet.
DFB-Frauen mit acht Wechseln gegen Slowenien
Nach dem 2:0 gegen Norwegen und der gemeisterten WM-Qualifikation nimmt Bundestrainer Christian Wück gegen Slowenien acht Wechsel vor. Die Startelf: Mahmutovic - Linder, Küver, Gräwe, Endemann, Wamser, Martinez, Minge (C), Kössler, Bühl, Senß.