Die DFB-Frauen haben ihr letztes WM-Qualifikationsspiel mit 2:0 gegen Gastgeber Slowenien gewonnen und fahren nach fünf Siegen und einem Unentschieden zur FIFA Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Ein Eigentor und der Debüttreffer von Shekiera Martinez ebneten den Weg zum Sieg in Ljubljana. DFB.de zeigt die Höhepunkte im Video bei YouTube.