Wück: "Zwei Ziele gesetzt - beide geschafft"

Die Qualifikation für die WM 2027 ist für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft Geschichte. Zum Abschluss gab es für die Gruppensiegerinnen ein 2:0 (1:0) gegen Slowenien in Ljubljana - in einem Spiel mit zwei sehr unterschiedlichen Halbzeiten. DFB.de hat die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Christian Wück: Man darf nicht den Zeitpunkt der Saison vergessen. Viele Spielerinnen sind müde. Die Mannschaft hat sich für das Spiel zwei Ziele gesetzt: Das Spiel zu gewinnen und zu Null zu spielen Beides haben wir geschafft. Es war heute keine Glanzleistung von uns, wir haben es aber relativ souverän über die Bühne gebracht. Am Ende haben wir in der Gruppe 16 von 18 Punkten eingefahren - damit sind wir zufrieden. Wir wollten die individuellen Verhaltensweisen der einzelnen Spielerinnen sehen. Dass noch nicht ein Zahnrädchen ins andere greift, ist ganz klar. Und war bewusst, dass es ein holpriges Spiel werden könnte. An der einen oder anderen Stelle hätte ich mir allerdings etwas mehr Souveränität gewünscht.

Janina Minge: Wir haben uns das Leben selbst schwer gemacht. Wir waren gefühlt nur noch in deren Hälfte und wir hätten einfach Fußball spielen können. Wir hätten den Platz nutzen können und in der zweiten Halbzeit hat man auch gesehen, dass wir das Spiel auf unsere Seite gezogen haben. Wir sind eine riesige Mannschaft, wir sind immer in der Lage, die Null zu halten und vorne Tore zu schießen. Wir sind ein super Team und das haben wir heute auch gezeigt.

Vivien Endemann: Letztendlich haben wir das Spiel gewonnen. Dass noch das eine oder andere Abstimmungsproblem da war, ist klar. Aber wir können trotzdem zufrieden sein. Es ist noch ein langer Weg, aber natürlich möchten wir immer alles geben.

Shekiera Martinez: Ich freue mich, das Tor geschossen zu haben. Ich habe ein bisschen spät reagiert, bin aber froh, dass ich noch am Ball gewesen bin. Ich wusste erst nicht genau, ob es vielleicht Abseits war. Ich versuche jede Chance zu nutzen - im Training und im Spiel. Ich werde weiter immer alles geben, mich zu beweisen.