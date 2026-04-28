DFB-Pokal der Frauen
Franziska Wildfeuer leitet DFB-Pokalfinale der Frauen
Das Schiedsrichterinnen-Team für das DFB-Pokalfinale der Frauen am 14. Mai (ab 16 Uhr, luve im ZDF) steht fest. Franziska Wildfeuer leitet das 46. Endspiel in der Geschichte des DFB-Pokals der Frauen, bei dem sich im Rhein-Energie-Stadion in Köln Rekordsieger VfL Wolfsburg und Titelverteidiger FC Bayern München gegenüberstehen.
Unterstützt wird die 32 Jahre alte DFB-Schiedsrichterin auf dem Feld von ihren Assistentinnen Anne Uersfeld und Simone Jakob. Davina Lutz fungiert als Vierte Offizielle. Als Video-Assistentinnen werden Katrin Rafalski und Dr. Riem Hussein eingesetzt.
"Pokalfinale schon immer ein großes Ziel"
Franziska Wildfeuer sagt: "Das Pokalfinale zu leiten, ist etwas ganz Besonderes und war schon immer ein großes Ziel von mir. Mein Team und ich werden uns gewissenhaft vorbereiten und hochkonzentriert in die Partie gehen - und dabei auch versuchen, diesen Moment bewusst zu genießen. Diese Spiele zeigen eindrucksvoll, wie sich der Frauenfußball weiterentwickelt. Das mitzuerleben und selbst dazu beitragen zu dürfen, bedeutet meinem Team und mir sehr viel."
Franziska Wildfeuer, die für den SSV Markranstädt aus dem Nordostdeutschen Fußballverband pfeift, ist seit 2011 DFB‑Schiedsrichterin und kommt wettbewerbsübergreifend auf zahlreiche Einsätze, darunter 76 Spiele in der Frauen‑Bundesliga und 41 in der 2. Frauen‑Bundesliga. Seit 2021 gehört sie zudem zum Kreis der FIFA‑Schiedsrichterinnen. Beim DFB‑Pokal der Frauen steht sie nun erstmals in einem Finale in leitender Funktion auf dem Platz.
Kategorien: DFB-Pokal der Frauen, Schiedsrichter
Autor: ag
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