Die Ehrungsdelegation für das DFB-Pokalfinale der Frauen in Köln am Donnerstag (ab 16 Uhr, live im ZDF und auf Sky) zwischen dem VfL Wolfsburg und FC Bayern München steht fest: DFB-Vizepräsidentin Heike Ullrich und DFB-Generalsekretär Dr. Holger Blask werden den Pokal überreichen und die Zweitplatzierten mit Medaillen ehren.

Zu den Ehrengästen in Köln zählen darüber hinaus unter anderem DFB-Präsident Bernd Neuendorf, DFB-Sportdirektorin Nia Künzer sowie das Trainer*innenteam der Frauen-Nationalmannschaft, Kölns Oberbürgermeister Torsten Burmester, das DFB-Präsidium und der Aufsichtsrat der DFB GmbH & Co. KG.

Vor Beginn des Pokal-Endspiels um 16 Uhr findet ab 11.11 Uhr das traditionelle Fan- und Familienfest auf den Vorwiesen des RheinEnergieSTADIONs statt. Neben den Mädchenturnieren gibt es ein vielfältiges Bühnenprogramm sowie zahlreiche Mitmachaktionen, Infostände und Verpflegungsangebote, die das Warten auf den Anpfiff verkürzen. Die Stadionöffnung ist um 14 Uhr.