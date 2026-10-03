Finale der EM-Quali: Georgien-Spiel in Bielefeld live bei ProSieben Maxx

Für die U 21-Nationalmannschaft steht in der Qualifikation um die EM 2027 in Albanien und Serbien am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben Maxx und auf Joyn) in Bielefeld das letzte und entscheidende Spiel in der Gruppe F gegen Georgien an. Das Hinspiel gewann das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo auswärts mit 2:0. DFB.de klärt die wichtigsten Fragen zur Partie in der Schüco Arena im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die Partie der deutschen U 21 gegen Georgien wird live bei ProSieben Maxx im Free-TV gezeigt. Zudem kann das Spiel im kostenlosen Livestream bei Joyn verfolgt werden. Moderiert wird die Sendung ab 17.30 Uhr von Matthias Opdenhövel. Kommentator ist Florian Hauser. Ihm steht während des Spiels Experte Markus Babbel und Onfield-Reporter Bent Mildner zur Seite.

Wo wird gespielt?

Spielort des letzten Spiels der EM-Qualifikation ist die Schüco Arena, Heimspielstätte von Zweitligist Arminia Bielefeld. Die sogenannte "Bielefelder Alm" bietet Platz für rund 26.750 Menschen.

Wie läuft die EM-Qualifikation bisher?

Nach nur einer Niederlage aus neun Begegnungen (2:3 gegen Griechenland) führt der DFB-Nachwuchs die Qualifikationsgruppe F aufgrund des gewonnen direkten Vergleichs vor den punktgleichen Griechen an. Der Vorsprung auf die drittplatzierten Nordiren beträgt bereits acht Zähler. Für die Endrunde in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.

Wer steht im deutschen Kader?

Berufungen zur A-Nationalmannschaft und mehrere Verletzungen führen dazu, dass U 21-Coach Di Salvo insgesamt sieben Neulinge in den Kader berufen hat. Zu den bekanntesten Namen gehört Paris Brunner, der bei der AS Monaco derzeit mit starken Leistungen überzeugt. Auch Noahkai Banks vom FC Augsburg ist erstmals dabei. Der 19-Jährige spielte bislang für US-Juniorenteams, entschied sich nun aber auf U-21-Ebene für Deutschland. Ebenso U 21-Premiere feiern zudem Frank Feller, Laurin Ulrich, Francis Onyeka, Wael Mohya und Karlsruhes Louey Ben Farhat. Der erfahrenste Akteur im deutschen Kader ist Nicolò Tresoldi, der bereits auf 26 Einsätze für die U 21 zurückblickt. Kapitän Tom Bischof trat zunächst für den Nachwuchs an, reiste nach dem Spiel in Lettland für die Partien gegen Serbien und Griechenland weiter zur A-Nationalmannschaft.

Wie sieht die Bilanz gegen Georgien aus?

Drei Mal trafen sich die Teams bislang auf U 21-Ebene, immer ging die deutsche Auswahl als Sieger vom Platz: Das Hinspiel der aktuellen Quali-Phase gewann das Di Salvo-Team in Tiflis durch Tore von Lennart Karl und Tresoldi mit 2:0 (1:0). In der EM-Qualifikation von 1995 besiegte das deutsche Team die Georgier im März mit 2:0 (1:0) und im September mit 3:0 (1:0). Für Deutschland trafen damals Alexander Zickler und André Breitenreiter. Ein Gegentor kassierte die Mannschaft gegen Georgien noch nie.

Wie ist die aktuelle Form der U 21?

Die U 21 hat die vergangenen sieben Spiele in Serie gewonnen. Trainer Antonio Di Salvo liegt derweil an der Spitze der deutschen U 21-Coaches, was Sieg- und Torquoten angeht: Mit 72,34 % gewonnenen Spielen verweist er Stefan Kuntz (71,70 %) und Jürgen Kohler (67 %) auf die Plätze. Unter Di Salvo hat die deutsche Mannschaft mit 2,67 Toren pro Partie auch die historisch beste Torquote, unter Rainer Adrion (2,65) und Kuntz (2,40) fielen im Schnitt knapp weniger Treffer. Verlassen kann sich das Team auch auf den gegen Malta überragenden Dreierpacker Tresoldi, mit seinen nun 16 Toren hat sich der Spieler auf Platz drei der ewigen U 21-Torschützenliste vorgearbeitet.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher in Bielefeld sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden.