U 21-Männer

Video: Tresoldi-Show beim 4:1 auf Malta

01.10.2026
Freut sich über drei Punkte und drei Tore in Malta: Angreifer Nicolo Tresoldi Foto: Thomas Böcker/DFB

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist nur noch einen letzten Schritt vom Gruppensieg in der EM-Qualifikation entfernt. Beim 4:1 in Malta im vorletzten Gruppenspiel traf Matchwinner Nicolo Tresoldi nach dem frühen Rückstand für die DFB-Auswahl gleich dreimal - mit dem Fuß aus dem Spiel, mit dem Kopf und per Freistoß. DFB.de zeigt die Highlights der Partie auf der Mittelmeerinsel im Video auf YouTube.

Wir brauchen deine Einwilligung, um Inhalte von YouTube Video anzeigen zu dürfen:

Kategorien: U 21-Männer

Autor: dfb

Mehr zum Thema

U 21-Männer

Di Salvo: "Wir haben uns das Leben schwer gemacht"

Nach Anfangsschwierigkeiten hat die U 21-Nationalmannschaft ihr vorletztes Spiel der EM-Qualifikation auf Malta am Ende souverän 4:1 (2:1) gewonnen. Nach der Partie zogen Antonio Di Salvo und seine Spieler ein Resümee. DFB.de hat mitgeschrieben.

Mehr lesen
U 21-Männer

Dreierpack von Tresoldi beim 4:1 der U 21 auf Malta

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat auch die vorletzte Aufgabe in der EM-Qualifikation mit einem Sieg abgeschlossen und die Tabellenführung verteidigt. Nicolò Tresoldi mit einem Dreierpack und Tom Rothe sorgten für ein 4:1 (2:1) auf Malta.

Mehr lesen
U 21-Männer

U 21 mit zwei Debütanten gegen Malta

Cheftrainer Antonio Di Salvo vertraut im vorletzten Spiel der EM-Qualifikation der U 21 auf Malta auf zwei Debütanten. Die Aufstellung: Weiß - Morgalla, Tresoldi (C), Kömür, Pejcinovic, Rothe, Coulibaly, Banks, Kemlein, Brunner, Onyeka.

Mehr lesen