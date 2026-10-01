U 21-Männer
Video: Tresoldi-Show beim 4:1 auf Malta
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft ist nur noch einen letzten Schritt vom Gruppensieg in der EM-Qualifikation entfernt. Beim 4:1 in Malta im vorletzten Gruppenspiel traf Matchwinner Nicolo Tresoldi nach dem frühen Rückstand für die DFB-Auswahl gleich dreimal - mit dem Fuß aus dem Spiel, mit dem Kopf und per Freistoß. DFB.de zeigt die Highlights der Partie auf der Mittelmeerinsel im Video auf YouTube.
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
Di Salvo: "Wir haben uns das Leben schwer gemacht"
Nach Anfangsschwierigkeiten hat die U 21-Nationalmannschaft ihr vorletztes Spiel der EM-Qualifikation auf Malta am Ende souverän 4:1 (2:1) gewonnen. Nach der Partie zogen Antonio Di Salvo und seine Spieler ein Resümee. DFB.de hat mitgeschrieben.
Dreierpack von Tresoldi beim 4:1 der U 21 auf Malta
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat auch die vorletzte Aufgabe in der EM-Qualifikation mit einem Sieg abgeschlossen und die Tabellenführung verteidigt. Nicolò Tresoldi mit einem Dreierpack und Tom Rothe sorgten für ein 4:1 (2:1) auf Malta.
U 21 mit zwei Debütanten gegen Malta
Cheftrainer Antonio Di Salvo vertraut im vorletzten Spiel der EM-Qualifikation der U 21 auf Malta auf zwei Debütanten. Die Aufstellung: Weiß - Morgalla, Tresoldi (C), Kömür, Pejcinovic, Rothe, Coulibaly, Banks, Kemlein, Brunner, Onyeka.