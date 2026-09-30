U 21-Männer
U 21 mit zwei Debütanten gegen Malta
Cheftrainer Antonio Di Salvo vertraut im vorletzten Spiel der EM-Qualifikation der U 21-Nationalmannschaft auf zwei Debütanten. Im Auswärtsspiel gegen Malta in Attard heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben Maxx und auf Joyn) stehen von Beginn an erstmals Torwart Max Weiß von Burnley FC und Abwehrspieler Noahkai Banks vom FC Augsburg im Team. Zudem gibt es sechs weitere Wechsel in der Startelf.
Die deutsche Aufstellung: Weiß - Morgalla, Tresoldi (C), Kömür, Pejcinovic, Rothe, Coulibaly, Banks, Kemlein, Brunner, Onyeka
Kategorien: U 21-Männer
Autor: dfb
Di Salvo: "Wir haben uns das Leben schwer gemacht"
Nach Anfangsschwierigkeiten hat die U 21-Nationalmannschaft ihr vorletztes Spiel der EM-Qualifikation auf Malta am Ende souverän 4:1 (2:1) gewonnen. Nach der Partie zogen Antonio Di Salvo und seine Spieler ein Resümee. DFB.de hat mitgeschrieben.
Dreierpack von Tresoldi beim 4:1 der U 21 auf Malta
Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat auch die vorletzte Aufgabe in der EM-Qualifikation mit einem Sieg abgeschlossen und die Tabellenführung verteidigt. Nicolò Tresoldi mit einem Dreierpack und Tom Rothe sorgten für ein 4:1 (2:1) auf Malta.
Endspurt der EM-Quali: U 21 gegen Malta live bei ProSieben Maxx
Für die deutsche U 21 steht in der Qualifikation um die EM 2027 in Albanien und Serbien am heutigen Mittwoch das vorletzte Spiel in der Gruppe F gegen Malta an. DFB.de klärt die wichtigsten Fragen zur Partie im Centenary Stadion im FAQ.