U 21 mit zwei Debütanten gegen Malta

Cheftrainer Antonio Di Salvo vertraut im vorletzten Spiel der EM-Qualifikation der U 21-Nationalmannschaft auf zwei Debütanten. Im Auswärtsspiel gegen Malta in Attard heute (ab 18 Uhr, live bei ProSieben Maxx und auf Joyn) stehen von Beginn an erstmals Torwart Max Weiß von Burnley FC und Abwehrspieler Noahkai Banks vom FC Augsburg im Team. Zudem gibt es sechs weitere Wechsel in der Startelf.

Die deutsche Aufstellung: Weiß - Morgalla, Tresoldi (C), Kömür, Pejcinovic, Rothe, Coulibaly, Banks, Kemlein, Brunner, Onyeka