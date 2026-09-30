Di Salvo: "Wir haben uns das Leben schwer gemacht"

Nach Anfangsschwierigkeiten hat die U 21-Nationalmannschaft ihr vorletztes Spiel der EM-Qualifikation auf Malta am Ende souverän 4:1 (2:1) gewonnen. Nach der Partie in Attard zogen Cheftrainer Antonio Di Salvo und seine Spieler ein Resümee. DFB.de hat mitgeschrieben.

Antonio di Salvo: Unser Ziel war, das Spiel zu gewinnen. Wir haben uns das Leben schwer gemacht. Gefühlt war es eine Atmosphäre wie im Pokal. Das Spiel geht bei 0:0 mit elf gegen elf los und Malta hat seine Chance genutzt. Wir sind schwer ins Spiel gekommen, haben das Spiel aber dann kontrolliert. Mit der zweiten Hälfte war ich dann zufrieden. Wir müssen hellwach sein und jedes Spiel ernst nehmen.

Nicolò Tresoldi: Ich bin zufrieden mit meinem Spiel, das letzte Tor war nicht schlecht, auch wenn das Spiel nicht überragend war. In der ersten Halbzeit haben wir nicht so gut gespielt, aber am Ende gewonnen. Jetzt haben wir noch ein Spiel, das wir gewinnen müssen. Der letzte Freistoß, den ich geschossen habe, war in der U 17. Es ist etwas Besonderes, die Binde zu tragen und dem Team zu helfen.

Leandro Morgalla: Wir sind nicht so ins Spiel gestartet, wie wir das wollten. Wir haben uns schwer getan und es war schon ungewohnt, wieder auf Kunstrasen zu spielen. Vielleicht war das 0:1 ein Wachrüttler. Wir haben eine gute Reaktion nach dem 0:1 gezeigt. Ein paar Unsauberkeiten waren dabei, aber am Ende war es ein verdienter Sieg.

Paris Brunner: Der Ball wollte bei mir heute nicht rein, obwohl ich viele Chancen hatte. Ich bin zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Es macht Spaß, jeden Tag, jedes Training, jedes Spiel. Die Mannschaft hat mich gut aufgenommen. Ich spiele mein Spiel, das Wichtigste ist, für die Mannschaft da zu sein.