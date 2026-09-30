Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat auch die vorletzte Aufgabe in der EM-Qualifikation mit einem Sieg abgeschlossen und die Tabellenführung in der Gruppe F damit verteidigt. Das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo setzte sich in Attard mit 4:1 (2:1) gegen Gastgeber Malta durch. Basil Tuma brachte die Malteser überraschend in Front (9.), Kapitän Nicolò Tresoldi glich schnell aus (11.) und Tom Rothe (32.) sorgte für die Pausenführung. Tresoldi schnürte nach der Pause dann den Dreierpack (47., 69.)

Die erste Torchance ergab sich in der sechsten Minute, als Dzenan Pejcinovic Keeper Liam Frendo von der Strafraumgrenze prüfte. Doch es jubelte plötzlich der Gastgeber, als Tuma nach einem deutschen Stockfehler frei vor Debütant Max Weiß auftauchte und einnetzte. Das DFB-Team antwortete aber postwendend: Leandro Morgalla traf den Pfosten, den Abpraller drückte Tresoldi ins leere Tor.

Im Ballbesitz war fast nur der deutsche Nachwuchs, tat sich aber zunächst schwer damit, die dichte maltesische Abwehr zu knacken. Nach einer knappen halben Stunde fiel das zweite deutsche Tor dann doch, als nach Rothe nach tatkräftiger Mithilfe der Gastgeber bei einer unübersichtlichen Situation aus kurzer Distanz einköpfte. Zur Pause stand es trotz mehr als 70 Prozent deutscher Spielanteile und 13:1-Torschüssen nur 2:1.

Tresoldi baut seine Torquote aus

Das änderte sich aber nach Wiederbeginn schnell: Tresoldi köpfte nach einer Ecke aus kurzer Distanz ein. Pejcinovic verpasste das vierte Tor nur knapp, als sein Schuss aus der Distanz knapp am Winkel vorbeiflog (49.). Das deutsche Offensivspiel wurde in Halbzeit zwei insgesamt deutlich zwingender, so köpfte Pejcinovic nur hauchzart am Pfosten vorbei (58.).

In der 64. Minute kam Wael Mohya zu seinem ersten Einsatz in der U 21, in der Startelf hatten mit Keeper Max Weiß und Noahkai Banks schon zwei weitere Debütanten gestanden. Für den Glanzpunkt sorgte kurz darauf Tresoldi, der einen Freistoß von der Strafraumgrenze wuchtig in den Winkel setzte.

Paris Brunner schnupperte am fünften Treffer, doch sein Schrägschuss rauschte knapp am Gehäuse vorbei (75.) und auch sein Kopfball landete neben dem Tor (88.).