2. Frauen-Bundesliga
FC Ingolstadt 04 zieht am SV Meppen vorbei
Der FC Ingolstadt 04 kletterte in der 2. Frauen-Bundesliga auf den fünften Platz. Die Schanzerinnen zogen in einer vorgezogenen Partie vom 11. Spieltag durch den 2:1 (0:1)-Auswärtserfolg im direkten Duell am SV Meppen vorbei. Für die Emsländerinnen war es im fünften Heimspiel (acht Punkte) die erste Niederlage.
Dabei ließ Genesis Castrellon (32.) zunächst den SVM auf die volle Ausbeute hoffen. Jenny Beyer (55.) und Kapitänin Stefanie Reischmann (75.) drehten aber für den FCI das Spiel. Das Polster der Ingolstädterinnen auf Meppen beträgt nun zwei Punkte. Ein Aufstiegsplatz ist vorerst fünf Zähler entfernt.
Kategorien: 2. Frauen-Bundesliga
Autor: mspw
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