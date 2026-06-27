FAQ: Alles wichtige zur U 19-EM in Bosnien und Herzegowina

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Frauen startet heute beim Eröffnungsspiel gegen Bosnien und Herzegowina (17 Uhr) in die Europameisterschaft. Auf DFB.de haben wir alle wichtigen Infos zusammengefasst.

Wie hat sich Deutschland für die EM-Endrunde qualifiziert?

In der 1. EM-Qualifikationsrunde wurde die Mannschaft in der in Deutschland mit einem 2:2 gegen Belgien, einem 8:0 gegen die Färöer Inseln und einer 0:5-Niederlage gegen Spanien Gruppenzweiter, bevor sie in der ebenfalls in Deutschland ausgetragenen 2. EM-Qualifikationsrunde gegen die Republik Irland (3:0), die Slowakei (4:2) und Frankreich (2:1) gewann.

Wie lange trainiert Melane Behringer die U 19-Nationalmannschaft der Frauen bereits?

Melanie Behringer ist seit 2025 Cheftrainerin der U 19-Nationalmannschaft der Frauen. Seit 2023 begleitet Behringer den Jahrgang 2008 (U-16/17). Inzwischen setzt sich das aktuelle Team aus Spielerinnen der Jahrgänge 2007 und 2008 zusammen, der ältere Jahrgang ist erst im Sommer dieses Jahres dazugestoßen ist. Für die 2007er ist es zugleich die letzte Möglichkeit, an einem U-19 Turnier teilzunehmen, nachdem sie sich im Vorjahr nicht für die Europameisterschaft qualifizieren konnten.

Wer ist im deutschen Kader?

Insgesamt 20 Spielerinnen aus zehn verschiedenen Vereinen hat Melanie Behringer für die EM-Endrunde nominiert. Angeführt wird die Mannschaft von Kapitänin Luzie Zähringer (FC Bayern München). Darunter erfahrene Akteurinnen wie Luzie Zähringer (FC Bayern München), Maj Schneider (SC Freiburg) und Leonie Köpp (SGS Essen), die auch in ihren Vereinen in der Google Pixel Frauen-Bundesliga Erfahrungen sammeln konnten. Auf Stürmerin und Kapitänin Rosa Rückert (VfB Stuttgart) muss Melanie Behringer während der EM verzichten, sie fällt wegen einer Sprunggelenksverletzung aus.

Gegen wen spielt Deutschland in der Gruppenphase?

Deutschland spielt das Eröffnungsspiel gegen Bosnien und Herzegowina am 27. Juni um 17 Uhr. Danach trifft das Team von Cheftrainerin Melanie Behringer am Dienstag auf Polen (30.06., 20 Uhr) und am Freitag auf Schweden (3.07., 17 Uhr).

Welche Mannschaften nehmen am Turnier teil?

Neben Deutschland nehmen mit Schweden, Schweiz, Polen, Island, Österreich, Gastgeber Bosnien und Herzegowina und Titelverteidiger Spanien am Turnier teil.

Wie ist der Turniermodus?

Die jeweils Erst- und Zweitplatzierten beider Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale. Ab dem Halbfinale wird bei einem Unentschieden zunächst eine Verlängerung (30 Minuten) und anschließend gegebenenfalls ein Elfmeterschießen ausgetragen.

Teilnahmeberechtigt sind Spielerinnen bis einschließlich 19 Jahre, weshalb die Mannschaften aus zwei unterschiedlichen Jahrgängen zusammengesetzt sind. Es gibt bei dem Turnier anders als bei der U 19-EM der Männer keine WM-Qualifikation.

Wo sind die deutschen EM-Spiele live sehen?

Alle Spiele der deutschen U 19 sind live auf DFB.TV, auf Sport Digital und auf YouTube bei RTL Sport zu sehen. Auf RTL+ ebenso live.

Welches Ziel hat die Mannschaft im Turnier?

"Die Teilnahme an einer Europameisterschaft und der Vergleich mit den besten Spielerinnen ihres Jahrgangs auf höchstem internationalen Niveau sind für die persönliche und sportliche Entwicklung der Spielerinnen von großer Bedeutung", sagt Melanie Behringer. "Wir reisen mit viel Selbstvertrauen, aber auch mit der nötigen Demut zur EM. Ziel ist es, unser Potential abzurufen und bis zum Schluss am Turnier mitzuwirken."