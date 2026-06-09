Fan Club
Fan-Treffpunkte zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026
Ob Public Viewing, Fan-Aktivitäten oder gemeinsame Partys: Die offiziellen Fan-Treffpunkte sind die perfekte Anlaufstelle für alle Anhänger der deutschen Nationalmannschaft. Hier kommen Fans aus Deutschland und der ganzen Welt zusammen, um das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu unterstützen, neue Kontakte zu knüpfen und unvergessliche WM-Momente zu erleben.
Freut euch auf echte WM-Stimmung, deutsche Fankultur und besondere Fußballmomente! Alle wichtigen Informationen zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet ihr auf einen Blick in den Fan-Infos.
New York
Location: German House of Soccer
Chelsea Industrial, 535-551 W 28th St, New York, NY 10001
11.06.26 – 11.07.26
- Täglich geöffnet während der WM
- Live-Übertragung vieler WM-Spiele
- Special Guests & Live-Events
- Food, Drinks & Fußball
- Ausstellungen über den deutschen Fußball
- Merchandising & Fan-Aktivitäten
Wichtiger Hinweis
Für den Einlass ist eine vorherige Registrierung erforderlich
Dein Ticket erhältst du über die Registrierung in unserem Ticket-Shop
Im Anschluss wird dir dein E-Ticket sofort per E-Mail zugeschickt
Hier geht`s zur Programmübersicht und zur Registrierung
Houston
Location: Pitch 25
2120 Walker St, Houston, TX 77003
13.06.26 - Pre-Match-Party
- ab 16:30 Uhr
- Programm: Public Viewing und Indoor-Soccer-Court
- Spieltag-Pins gegen Spende für den guten Zweck (solange der Vorrat reicht)
14.06.26 - After-Match-Party
- ab 16.00 Uhr
- Programm: Public Viewing und Indoor-Soccer-Court
- Spieltag-Pins gegen Spende für den guten Zweck (solange der Vorrat reicht)
Toronto
Location: Amsterdam Brewhouse
South Building, 245 Queens Quay W, Toronto, ON M5J 2K9
19.06.26 - Pre-Match-Party
- ab 17.30 Uhr
- Programm: Public Viewing
- Spieltag-Pins gegen Spende für den guten Zweck (solange der Vorrat reicht)
20.06.26 - Fan-Treffpunkt
- ab 11.00 Uhr
- Spieltag-Pins gegen Spende für den guten Zweck (solange der Vorrat reicht)
20.06.26 - After-Match-Party
- ab 19.00 Uhr
- Programm: Public Viewing
- Spieltag-Pins gegen Spende für den guten Zweck (solange der Vorrat reicht)
Kategorien: Fan Club
Autor: ke
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