Fan-Treffpunkte zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Ob Public Viewing, Fan-Aktivitäten oder gemeinsame Partys: Die offiziellen Fan-Treffpunkte sind die perfekte Anlaufstelle für alle Anhänger der deutschen Nationalmannschaft. Hier kommen Fans aus Deutschland und der ganzen Welt zusammen, um das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann zu unterstützen, neue Kontakte zu knüpfen und unvergessliche WM-Momente zu erleben.

Freut euch auf echte WM-Stimmung, deutsche Fankultur und besondere Fußballmomente! Alle wichtigen Informationen zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet ihr auf einen Blick in den Fan-Infos.

New York

Location: German House of Soccer

Chelsea Industrial, 535-551 W 28th St, New York, NY 10001

11.06.26 – 11.07.26

Täglich geöffnet während der WM

Live-Übertragung vieler WM-Spiele

Special Guests & Live-Events

Food, Drinks & Fußball

Ausstellungen über den deutschen Fußball

Merchandising & Fan-Aktivitäten

Wichtiger Hinweis

Für den Einlass ist eine vorherige Registrierung erforderlich

Dein Ticket erhältst du über die Registrierung in unserem Ticket-Shop

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Houston

Location: Pitch 25

2120 Walker St, Houston, TX 77003

13.06.26 - Pre-Match-Party

ab 16:30 Uhr

Programm: Public Viewing und Indoor-Soccer-Court

Spieltag-Pins gegen Spende für den guten Zweck (solange der Vorrat reicht)

14.06.26 - After-Match-Party

ab 16.00 Uhr

Programm: Public Viewing und Indoor-Soccer-Court

Spieltag-Pins gegen Spende für den guten Zweck (solange der Vorrat reicht)

Toronto

Location: Amsterdam Brewhouse

South Building, 245 Queens Quay W, Toronto, ON M5J 2K9

19.06.26 - Pre-Match-Party

ab 17.30 Uhr

Programm: Public Viewing

Spieltag-Pins gegen Spende für den guten Zweck (solange der Vorrat reicht)

20.06.26 - Fan-Treffpunkt

ab 11.00 Uhr

Spieltag-Pins gegen Spende für den guten Zweck (solange der Vorrat reicht)

20.06.26 - After-Match-Party