Panini erweitert sein Engagement im deutschen Fußball und bringt gemeinsam mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) erstmals eine offizielle Stickerkollektion zur 3. Liga auf den Markt. Die Debütsammlung zur Saison 2026/2027 erscheint voraussichtlich im Oktober 2026. Bereits jetzt geben DFB und Panini mit der Vorstellung des Albumcovers einen ersten Vorgeschmack auf die Debut Edition.

Traditionsvereine, leidenschaftliche Fans, intensive Rivalitäten und eine starke Verwurzelung der Klubs in ihren Städten und Regionen: Die 3. Liga steht für eine besondere Nähe zwischen den Mannschaften und ihren Anhängern. Diese Identität findet nun erstmals ihren Weg in eine eigene offizielle Panini-Stickerkollektion. Fans können die Klubs und Spieler der Saison 2026/2027 sammeln, einkleben sowie tauschen und die Spielzeit so im klassischen Panini-Album festhalten. Mit Spielerporträts, Vereinsmotiven und ausgewählten Sonderstickern soll die Kollektion die Vielfalt und den besonderen Charakter der 3. Liga widerspiegeln.

Panini und der deutsche Fußball verbindet eine jahrzehntelange Sammelgeschichte. Mit der ersten offiziellen Stickerkollektion zur 3. Liga kommt nun ein neues Kapitel hinzu. Erstmals erhalten die Klubs und Spieler der Liga ihren festen Platz in einem eigenen Panini-Sammelalbum. Nach der großen Resonanz auf die Stickerkollektion Panini FIFA World Cup 2026™ setzt das Unternehmen damit bereits wenige Monate später ein weiteres Fußballhighlight für Sammlerinnen und Sammler in Deutschland.

"Kollektion macht Vielfalt der Liga sichtbar"

Henning Wegter, Director Partnerships and Sales beim DFB, sagt: "Für viele Fußballfans gehören Panini-Sticker zu den schönsten Erinnerungen an ihre Fußballbegeisterung. Die Zusammenarbeit mit Panini unterstreicht die wachsende Bedeutung der 3. Liga und schafft eine weitere Möglichkeit, ihre Geschichten und Gesichter einem breiten Publikum näherzubringen. Die Kollektion macht die Vielfalt der Liga sichtbar und bietet Fans die Möglichkeit, ihre Klubs, Spieler und die Saison auf einzigartige Weise zu begleiten."

Marco Pace, Head of Sports Collectibles Panini Deutschland, sagt: "Auf dem eigenen Panini-Sticker zu erscheinen, ist für viele Fußballer ein besonderer Moment. Diesen Moment gibt es nun erstmals auch für die Spieler der 3. Liga. Gleichzeitig möchten wir den Fans ein Album bieten, mit dem sie ihre Klubs und die gesamte Saison sammeln und festhalten können. Die 3. Liga mit ihrer enormen Leidenschaft, ihren Traditionsvereinen und ihrer besonderen Fankultur passt dafür hervorragend zu Panini."

Die erste offizielle Panini-Stickerkollektion zur 3. Liga für die Saison 2026/2027 erscheint voraussichtlich in diesem Oktober. Weitere Informationen zum Umfang der Kollektion, den Stickern und dem genauen Verkaufsstart der neuen Kollektion werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.