U 16-Juniorinnen
Erstes Duell mit England: "Ein echter Härtetest"
Zum Abschluss der Saison steht für die deutschen U 16-Juniorinnen noch ein Klassiker im Doppelpack an. Im Rahmen des letzten Lehrgangs geht es heute (ab 15 Uhr, live bei YouTube) und am 23. Juni (ab 12 Uhr) in der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm-Rhynern jeweils gegen England. DFB-Trainerin Kathrin Peter hat dafür einen Kader mit 23 Spielerinnen berufen.
Die deutsche Aufstellung: Erkens - Trümner, Scharras, Meyer, Helmer - Schütte, Watermeier, Bali - Zimmermann, Roppel, Ardic
"Der kommende Lehrgang mit den beiden Spielen gegen England bildet für uns den Abschluss der Saison und damit noch einmal einen echten Härtetest", sagt Peter. "Wir freuen uns sehr auf diese Duelle, denn Spiele gegen England sind immer etwas Besonderes und zugleich eine große Herausforderung. Genau diese Vergleiche auf internationalem Topniveau sind für die Entwicklung unserer Spielerinnen enorm wertvoll. Die Vorfreude im Team ist groß – wir wollen uns mutig präsentieren und die Saison mit starken Leistungen erfolgreich beenden."
Im Mai hatte die U 16 beim UEFA-Entwicklungsturnier in Portugal zwei Unentschieden gegen die Gastgeberinnen und gegen Belgien geholt sowie gegen Frankreich mit 0:2 verloren.
Kategorien: U 16-Juniorinnen
Autor: dfb
U 16 gewinnt ersten Test gegen England mit 5:2
Die U 16-Juniorinnen haben den ersten Vergleich mit England klar gewonnen. In Hamm-Rhynern gewann das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter mit 5:2. Roppel (2), Bali, Rohs und Hecke trafen für die DFB-Auswahl.
Tickets für England-Spiele in Hamm
Die deutsche U 16-Juniorinnen-Nationalmannschaft trifft im Juni in der Kümpel+Hellmeister-Arena in Hamm gleich zweimal auf England. Karten für die beiden Länderspiele am 20. (15 Uhr) und 23. Juni (ab 12 Uhr) sind jetzt im DFB-Ticketportal verfügbar.
Peter: "Man sieht, dass sich die Gruppe Schritt für Schritt weiterentwickelt"
In der vergangenen Woche ist das UEFA-Entwicklungsturnier der deutschen U 16-Juniorinnen in Portugal zu Ende gegangen. Bei DFB.de zieht Cheftrainerin Kathrin Peter ein Turnierfazit und blickt auf den Saisonabschluss gegen England.