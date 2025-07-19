EM-Viertelfinale: DFB-Frauen gegen Frankreich live im ZDF und bei DAZN

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft steht als Zweiter der Gruppe C im Viertelfinale der UEFA Women's Euro 2025 in der Schweiz: Heute Abend (ab 21 Uhr, live im ZDF und bei DAZN), spielt das Team von Bundestrainer Christian Wück gegen Frankreich um den Einzug ins EM-Halbfinale. Den eigenen Gruppensieg hatte die deutsche Auswahl nach dem letzten Gruppenspiel gegen Schweden (1:4) verpasst. Den Einzug in die Runde der letzten Acht sicherten sich die DFB-Frauen bereits zuvor durch ihre Siege gegen Polen (2:0) und Dänemark (2:1). Was Fans zum deutschen EM-Viertelfinale in Basel wissen müssen, hat DFB.de im FAQ zusammengefasst.

Welcher Sender zeigt das deutsche Viertelfinale live?

Das ZDF übertragt das Duell live im Free-TV und im Stream. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Sven Voss ist als Moderator im Einsatz, Claudia Neumann kommentiert die Partie, als Expertin gibt die ehemalige Schweizer Nationalspielerin Kathrin Lehmann ihre Einschätzungen ab. Alle 31 EM-Spiele werden im Free-TV in ARD und ZDF live übertragen. Auch der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN zeigt alle Spiele der EURO 2025 live.

Wo findet das deutsche Viertelfinale statt?

Das Spiel wird im St. Jakob-Park in Basel ausgetragen. Das Stadion ist die Heimat des Schweizer Meisters FC Basel. Die deutsche Auswahl gewann bei dieser EM bereits in Basel ihr zweites Gruppenspiel gegen Dänemark (2:1).

Wie sieht die deutsche Bilanz gegen Frankreich aus?

In der Länderspielhistorie beider Mannschaften kam es seit der Premiere am 16. Mai. 1987 bislang zu 23 Duellen, von denen die DFB-Auswahl 13 gewonnen hat. Sechsmal jubelten die Französinnen, viermal gab es keinen Sieger. Bei Europameisterschaften begegneten sich Deutschland und Frankreich dreimal, dabei gingen die DFB Frauen immer als Sieger vom Platz. Besonders der 2:1-Erfolg im vergangenen EM-Halbfinale durch einen Doppelpack von Alexandra Popp ist hierbei noch in guter Erinnerung. Die letzte Partie zwischen den beiden Nationen im Februar 2024 entschieden allerdings die Französinnen mit 2:1 (2:0) für sich.

Wie hat sich Frankreich zuletzt geschlagen?

Frankreich hat bei der UEFA Women's EURO 2025 eine sehr überzeugende Gruppenphase gespielt. Das Team von Trainer Laurent Bonadei blieb in der Gruppe D ungeschlagen und ohne Punktverlust und besiegte dabei unter anderem Titelverteidiger England mit 2:1 (2:0). Generell spielen die Französinnen ein nahezu perfektes Länderspieljahr 2025: Aus bisher elf Spielen gewann Frankreich alle, die letzte Niederlage gab es am 3. Dezember 2024 gegen Spanien (2:4).

In welchen Trikots spielt Deutschland das EM-Viertelfinale?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft läuft im Viertelfinale in Basel im weißen Jubiläumstrikot mit schwarzen Hosen und Stutzen auf, während die Französinnen komplett in blau spielen werden.

Auf wen könnte die DFB-Auswahl im Halbfinale treffen?

Sollte sich die DFB-Auswahl im Viertelfinale gegen Frankreich durchsetzen, würde im Halbfinale der Gewinner aus dem Duell zwischen Spanien und der Schweiz warten. Spanien wurde souverän Sieger der Gruppe B, die Schweiz qualifizierte sich als Zweiter der Gruppe A für die K.o.-Phase. Die Runde der letzten Vier findet am 22. und 23. Juli statt.

Wer leitet die Partie?

Das deutsche Viertelfinale wird von der schwedischen Unparteiischen Tess Olofsson geleitet. Die 37-Jährige leitete bislang sieben Spiele der deutschen Frauen. Viermal gewann Deutschland unter ihrer Regie, zuletzt im April in der Nations League mit 4:0 in Schottland. Zweimal spielten die DFB-Frauen unter ihr unentschieden, die einzige Niederlage datiert aus dem April 2022 (2:3 in Serbien in der WM-Qualifikation). An den Seitenlinien assistieren Almira Spahić, ebenfalls aus Schweden, und die Norwegerin Monica Lokkeberg. Vierte Offizielle ist Ivana Martinčić aus Kroatien. Als Video-Assistent fungiert der Australier Jarred Gillett, ihm assistiert Sian Massey-Ellis aus England.

Wie hat Deutschland bei EM-Endrunden abgeschnitten?

Deutschland ist der Rekordsieger der Frauen-Europameisterschaft. Insgesamt achtmal (1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 und 2013) krönte sich die DFB-Auswahl zum Turniersieger. Zudem zog die deutsche Nationalmannschaft bei der letzten Europameisterschaft 2022 ins EM-Finale ein, in dem sie erst nach Verlängerung an Gastgeber England scheiterte. Bei den letzten elf Austragungen der EURO stand Deutschland somit neunmal im Finale.

Was müssen Fans zum Spiel wissen?

Was die Fans beim deutschen Viertelfinalspiel im Baseler St. Jakob-Park beachten müssen, ist in den Fan-Infos nachzulesen.

Wie sieht der EM-Modus aus?

Das Teilnehmerfeld der Europameisterschaft besteht aus 16 Mannschaften, die in vier Vorrundengruppen aufgeteilt sind. Die beiden Erstplatzierten der vier Gruppen ziehen ins Viertelfinale ein. Die Halbfinalspiele finden am 22. und 23. Juli statt. Am 27. Juli entscheidet sich beim Finale im Baseler St. Jakob Park, wer Europameister wird.

Wer steht im deutschen Kader?

Bundestrainer Christian Wück setzt mit seinem Kader auf einen Mix aus Erfahrung und Jugend. Zehn Vizeeuropameisterinnen und sieben EM-Neulinge stehen im Kader, der 19 Feldspielerinnen und drei Torhüterinnen umfasst. Als letztes aus den USA angereist ist Torhüterin Ann-Katrin Berger (NY/NJ Gotham FC). Die erfahrensten Spielerinnen sind Sara Däbritz (Olympique Lyon) mit 109 Länderspielen, Kathrin Hendrich (VfL Wolfsburg) mit 85 Länderspielen und Lea Schüller (FC Bayern München), die bislang 78-mal für Deutschland auflief. Zu den Spielerinnen, die erstmals ein Turnier für die DFB-Frauen bestreiten, gehören Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt), Franziska Kett (FC Bayern München) und Rebecca Knaak (Manchester City). Alle drei gaben in diesem Jahr ihr Debüt für Deutschland. Giulia Gwinn (FC Bayern München) verletzte sich im Gruppenspiel gegen Polen und fällt für das restliche Turnier aus. Carlotta Wamser steht nach ihrer roten Karte gegen Schweden im Viertelfinale nicht zur Verfügung.

Wie hat sich Deutschland qualifiziert?

Die Qualifikation für die EURO 2025 lief erstmals unter einem neuen Modus: Analog zur UEFA Women's Nations League wurde in drei Ligen gespielt, wobei sich die Sieger und Zweiten der Gruppe A direkt für die Endrunde qualifizierten. Die deutsche Mannschaft traf in Liga A4 auf Österreich, Island und Polen. Durch vier Siege in vier Spielen sicherte sie sich vorzeitig die Qualifikation. Am Ende stand die DFB-Auswahl mit fünf Siegen aus sechs Spielen auf dem ersten Platz der Vierergruppe.