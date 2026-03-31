EM-Ticket gelöst: U 19 schlägt Österreich 3:2

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat das Ticket für die EM-Endrunde in Wales (25. Mai bis 8. Juni 2026) gelöst. Die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns gewann im dritten und letzten Spiel der zweiten EM-Qualifikationsrunde in Dreieich gegen Österreich 3:2 (3:1).

Die Tore für das DFB-Team erzielten Otto Stange (15./33.) vom Hamburger SV und Francis Onyeka (44.) vom VfL Bochum. Ensar Music und Aleksandar Djordjevic trafen für Österreich (45.+1/90.+4).

Wörns: "Wir waren sehr effektiv"

"Am Anfang hat man beiden Mannschaften angemerkt, dass es um viel geht. Da ist Druckresistenz einfach wichtig. Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit eine sehr reife Leistung gezeigt haben. Wir haben dann zu den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen, waren sehr effektiv", sagte Christian Wörns. "Du darfst das 3:1 vor der Halbzeit nicht fangen, da waren wir nicht konsequent genug. Und dann wissen die Österreicher natürlich auch, dass noch was geht, wenn sie das zweite Tor machen. Dann liegt sogar das dritte Tor in der Luft, beziehungsweise hätte ihnen ein weiteres zum Weiterkommen gereicht. Dann lag der Ball wieder bei uns und wir haben es – trotz der Ecke gegen uns in der letzten Minute – über die Zeit gebracht."

Die erste Großchance der Partie gehörte der deutschen Mannschaft. Eine Hereingabe von Montrell Culbreath landete bei Rafael Pinto Pedrosa, der den Ball per Kopf zum freistehenden Francis Onyeka zurücklegte. Sein Schuss aus fünf Metern ging jedoch deutlich über das Tor (13.). Nur kurze Zeit später erzielte Otto Stange das 1:0 für Deutschland. Der Stürmer des Hamburger SV setzte sich robust gegen Magnus Dalpiaz durch, lief mit dem Ball bis zum Fünfmeterraum und schoss den Ball mit voller Wucht am österreichischen Schlussmann Christian Zawieschitzky vorbei ins Tor (15.).

Vier Tore vor der Pause

Die Österreicher zeigten sich erstmals in der 28. Spielminute vor dem deutschen Tor: Dalpiaz nutzte einen abgefälschten Ball für einen Dropkick aus rund 25 Metern. Seinen strammen Schuss sicherte der deutsche Torhüter Florian Hellstern im Nachfassen. Nach einer Hereingabe von Stange kam Luis Engelns zentral vor dem Tor zum Abschluss. Der Schuss wurde jedoch zur Ecke abgefälscht (32.). Die Standard wurde von der österreichischen Hintermannschaft auf Onyeka geklärt. Der Bochumer nahm den Ball direkt aus der Luft und schoss aufs Tor. Der Ball landete bei Stange, der den Fuß dazwischenhielt und den Ball so zum 2:0 ins Tor bugsierte (33.).

Kurz vor der Halbzeit erzielte Onyeka das 3:0 nach einem Zuspiel von Engelns aus rund sieben Metern Entfernung (44.). Nur kurze Zeit später gelang den Österreichern der direkte Anschluss: Thierry Fidjeu-Tazemeta setzte sich an der Torauslinie durch und legte den Ball in den Strafraum zurück. Dort landete der Ball über Umwege bei Ensar Music, der ihn links ins deutsche Tor schoss (45.+1).

Zittern in der Nachspielzeit

Die erste Gelegenheit in der zweiten Hälfte gehörte der Mannschaft von Christian Wörns: Onyekas Schuss aus rund 16 Metern wurde in der 50. Minute von Valentin Zabransky an die Latte abgefälscht. In der 53. Minute war es der nächste Schussversuch des auffälligen Onyeka, den Zawieschitzky herausragend parierte. Onyeka musste jedoch aufgrund einer Verletzung ausgewechselt werden (59.). Stange traf in der 62. Minute den Pfosten, nachdem er sich den Ball im Mittelfeld selbst erobert und anschließend zwei Österreicher stehen gelassen hatte.

Nach einem Zuspiel von Juan Poller in die Spitze scheiterte Stange am hervorragend reagierenden Zawieschitzky (68.). In der Folge konzentrierte sich die deutsche Mannschaft auf die Defensivarbeit. In der vierten Minute der Nachspielzeit gelang Österreich der Treffer zum 2:3: Aleksandar Djordjevic traf nach einer Hereingabe von Romeo Mörth aus fünf Metern Entfernung ins lange Eck. Danach folgte der Schlusspfiff und die deutschen U 19-Nationalspieler jubelten und feierten den Sieg gegen den Nachbarn.

Die DFB-Auswahl hatte das Turnier im hessischen Dreieich mit einem 2:2 gegen Schweden begonnen und ließ am Samstagabend ein spätes 1:0 gegen Griechenland folgen. Mit dem 3:2-Sieg beendet die U 19-Nationalmannschaft die Qualifikationsgruppe 1 auf dem ersten Platz und qualifiziert sich damit für die EM-Endrunde in Wales.