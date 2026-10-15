Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 sind auch in ihrem dritten Spiel in der ersten EM-Qualifikationsrunde ungeschlagen geblieben und gehen somit als Gewinnerinnen ihrer Gruppe in die Auslosung für die zweite Qualifikationsrunde (17. bis 29. März 2027). Am DFB-Campus in Frankfurt am Main trennte sich das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter zum Abschluss mit 1:1 (1:0) von Tschechien.

Ela Kural (6.) traf vor der Pause für Deutschland zur Führung. Klára Bauerová erzielte anschließend den Ausgleich für Tschechien (59.). Zuvor hatte die DFB-Auswahl die anderen beiden Spiele gegen Kasachstan (9:0) und Island (2:1) für sich entschieden.

Kural eröffnet mit einem Traumtor

Wie bereits gegen Kasachstan und Island ging der deutsche Nachwuchs früh in Führung: Nachdem ein erster Distanzversuch von Ela Kural in der vierten Minute noch pariert wurde, machte es die Kölnerin kurz darauf besser. Von der linken Sechzehnerkante zirkelte Kural den Ball mit einem platzierten Schuss unhaltbar in das rechte obere Eck.

Die spielbestimmenden DFB-Juniorinnen verpassten es im Anschluss, die Führung auszubauen. Nach einer Hereingabe traf Matilda Schütte in der 33. Spielminute aus sieben Metern die Querlatte, von wo der Ball auf die Linie und wieder zurück ins Spielfeld sprang. So blieb es zur Halbzeit bei einer 1:0-Führung für Deutschland.

Die tschechische Auswahl kam mit deutich mehr Schwung aus der Kabine und hielt die Partie ausgeglichen. Während die deutschen U 17-Juniorinnen zahlreiche Großchancen ungenutzt ließen, trafen die Gäste in der 59. Spielminute nach einer Ecke durch eine Direktabnahme ihrer Kapitänin.