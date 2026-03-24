EM-Qualifikation: Nordirland-Spiel live bei ProSieben MAXX

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft startet mit zwei wegweisenden EM-Qualifikationspartien ins Länderspieljahr. Zunächst geht es für die Mannschaft von Cheftrainer Antonio Di Salvo am Freitag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) in Braunschweig in ihrem 250. Pflichtspiel gegen Verfolger Nordirland, dann am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei ProSieben MAXX und auf Joyn) in Athen gegen Tabellenführer Griechenland. DFB.de klärt die wichtigsten Fragen rund um die EM-Qualifikation im FAQ.

Wer überträgt die Spiele?

Die Partien der deutschen U 21 gegen Nordirland und Griechenland werden jeweils live bei Pro Sieben MAXX im Free-TV gezeigt. Zudem kann das Spiel im kostenlosen Livestream beim Streamingsender Joyn verfolgt werden. Ab 17.30 Uhr geht ProSieben MAXX am Freitag mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Die Moderation übernimmt Matthias Opdenhövel, Kommentator ist Franz Büchner. Ihm steht während des Spiels Experte Markus Babbel zur Seite.

Wie läuft die EM-Qualifikation bisher?

Nach den Siegen gegen Malta und in Georgien zum Jahresabschluss hat die deutsche Mannschaft vier Siege aus fünf Spielen auf dem Konto. Mit 12 Punkten steht das deutsche Team aktuell auf Platz zwei in der Gruppe F, fünf Zähler vor den drittplatzierten Nordiren (7) und weitere zwei vor Georgien (5). Griechenland führt die Tabelle mit 15 Punkten an. Für die Endrunde in Albanien und Serbien qualifizieren sich die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln. Im nächsten Jahr finden ab März die Rückspiele in der Qualifikationsgruppe statt.

Wer steht im deutschen Kader?

Mit Linus Gechter von Hertha BSC und Brajan Gruda von RB Leipzig kehren zwei Spieler in den Kader der U 21 zurück, die zuletzt verletzt gefehlt hatten. Erstmals im Aufgebot stehen die Defensivspieler Karim Coulibaly vom SV Werder Bremen und Max Finkgräfe von RB Leipzig sowie für die Offensive Cajetan Lenz vom VfL Bochum. Pharrell Nnamdi Collins (Eintracht Frankfurt) und Noel Aseko (Hannover 96) mussten verletzungsbedingt absagen, dafür rückte Mika Baur (SC Paderborn 07) nach.

Wie sieht die Bilanz gegen Nordirland aus?

Bereits achtmal trafen sich die Teams bislang in einer EM-Qualifikation auf U 21-Ebene, zudem ein weiteres Mal in einem Freundschaftsspiel. Die deutsche Bilanz ist dabei mit sieben Siegen, bei einem Remis und nur einer Niederlage und einem Torverhältnis von 17:5 deutlich positiv. Im letzten Duell setzte sich die deutsche U 21 in der laufenden Qualifikation am 14. Oktober 2025 in Belfast nach frühem Rückstand mit 2:1 durch. Forzan Assan Ouedraogo (79.) und Dzenan Pejcinovic per Strafstoß (83.) drehten das Spiel spät.

In welchem Trikot geht's gegen Nordirland?

Die DFB-Auswahl trägt in Braunschweig das weiße Heimtrikot mit schwarzen Hosen und Stutzen. Die nordirischen Gäste tragen grüne Trikots und Hosen mit weißen Stutzen.

Was verspricht der Heimspielort?

Ein gutes Omen? U 21-Länderspiele in Braunschweig verliefen nahezu immer positiv. Bei fünf Auftritten im Eintracht-Stadion gab es vier Siege und ein Remis bei 12:2 Toren. Tickets für die Begegnung gegen Nordirland sind noch erhältlich, Infos dazu gibt es hier.

Wie sieht die Bilanz gegen Griechenland aus?

Das Aufeinandertreffen mit der griechischen U 21 in Athen ist bereits das 13. Duell. Vier Spiele gewann die DFB-Auswahl, dreimal endeten die Partien mit einem Unentschieden und fünfmal setzte sich das griechische Team durch. So auch im Hinspiel und letzten Vergleich am 10. Oktober 2025 beim 2:3 in Jena, wo Muhammed Damar und Tom Rothe zwar das frühe 0:2 wettmachen konnten, Dimitris Rallis in der Schlussphase aber das letzte Wort hatte.

In welchem Trikot geht's gegen Griechenland?

Die DFB-Auswahl wird in Athen in Weiß auflaufen, die griechischen Gastgeber in Blau.

Was müssen Fans sonst noch wissen?

Alle Informationen für Stadionbesucher in Basel sind rechtzeitig vor dem Spiel in den Fan-Infos des DFB zu finden. Auf fanfahrt.dfb.de bietet der DFB ein kostenloses Mitfahrportal für alle Fans an.