Doppelpack Tresoldi: U 21 schlägt Nordirland

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat ihr erstes Spiel des Jahres gewonnen und damit den fünften Sieg im sechsten Spiel der EM-Qualifikation eingefahren. Im Eintracht-Stadion in Braunschweig setzte sich das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo 3:0 (2:0) gegen Nordirland durch. Die Tore der Partie erzielten Nicolo Tresoldi (11., 41.) und Nelson Weiper (90.).

Im Vergleich zum letzten Auftritt der U 21 im November vergangenen Jahres gegen Georgien (2:0) veränderte Antonio Di Salvo seine Startelf auf fünf Positionen. Mio Backhaus von Werder Bremen rückte ins Tor. Die Viererkette bildeten Linus Gechter, Finn Jeltsch, Joshua Quarshie und Lukas Ullrich. Kapitän Tom Bischof, Aljoscha Kemlein und Anton Kade zogen im Mittelfeld die Fäden. Der Leipiziger Brajan Gruda wirbelte auf dem rechten Flügel, Said El Mala über links. Nicolo Tresoldi stellte die Anspielstation in der Sturmzentrale.

Tresoldi trifft doppelt

Die 10.391 Zuschauer in Braunschweig sahen eine Anfangsphase, in der das deutsche Team gleich das Zepter übernahm, während die Nordiren abwartend agierten. Nach gut zehn Minuten kam es zum ersten Aufreger der Partie: Tresoldi nutzte ein ungenaues Rückspiel des Nordiren Robinson aus und stürmte frei auf den nordirischen Keeper Barnsley zu, der den Stürmer im Strafraum zu Fall brachte. Der Gefoulte verwandelte den folgenden Strafstoß sicher unten links zum 1:0 (11.). In der Folge machte das DFB-Team weiterhin Druck.

Über diverse Befreiungsschläge sorgten auch die defensiv kompakt stehenden Nordiren für erste Offensivaktionen. In der 28. Minute servierte DFB-Kapitän Bischof einen Eckball passgenau auf Gechter, dessen Kopfball jedoch vom nordirischen Schlussmann pariert wurde. Zuvor hatte der deutsche Rechtsverteidiger bereits mit mehreren Flanken für Gefahr sorgen können. In der 36. Minute machten die Nordiren nach einem Distanzschuss Bischofs das Spiel schnell und fanden per langem Ball Stürmer Kirk, der sich gegen Quarshie durchsetzte, doch mit einem Flachschuss am wachsamen Backhaus scheiterte.

In der 41. Minute legte Deutschlands Nummer neun nach: Gruda flankte aus halbrechter Position mit links in den Strafraum, Ullrich legte per Kopf in die Mitte ab, wo der lauernde Tresoldi nur noch zum 2:0 einnicken musste. Damit ging die deutsche U 21 trotz mancher Ungenauigkeiten durchaus verdient in die Halbzeitpause.

Kömür sehenswert an die Latte

Di Salvo brachte mit Mert Kömür für Brajan Gruda einen neuen Mann zur zweiten Halbzeit, die mit einem nennenswerten Abschluss von El Mala begann, der den Ball knapp links am Tor vorbei setzte (47.). Nur zwei Minuten später legte Kömür mit einem sehenswerten Lattentreffer von der halblinken Strafraumkante die nächste Torchance nach (49.). Die DFB-Auswahl drängte in der Folge weiter nach vorn, wodurch die Nordiren zu mehreren Kontern ansetzen konnten. So sorgten die Gäste in der 54. Minute für Gefahr, als sie einen Konter über links ausspielten, in der Mitte Stürmer Kenny fanden, der den Ball jedoch über das Tor setzte.

In der 62. Minute feierten Innenverteidiger Karim Coulibaly und Sechser Mika Baur ihr U 21-Debüt, als sie für Jeltsch und Bischof in die Partie kamen. In den folgenden Minuten kam Aktivposten Kömür erneut zu einem Abschluss, ehe sich das Spiel etwas beruhigte. In der 73. Minute ersetzte Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg den Kölner Said El Mala in der Offensive.

Joker Weiper mit dem Schlusspunkt

Nach einem Foul vor der eigenen Strafraumkante sah Lukas Ullrich die gelbe Karte (79.), der folgende Freistoß für keine Gefahr. Wenig später versuchte es Nordirland nochmal und schickte Joker Doherty in den deutschen Strafraum, doch Backhaus konnte den Schuss parieren. In der 85. Minute kam Nelson Weiper für den zweifachen Torschützen Tresoldi ins Spiel. In der 90. Minute setzte Joker Weiper den Schlusspunkt, als er den Ball aus wenigen Metern zum 3:0 ins nordirische Tor spitzelte.

Nach dem Sieg gegen Nordirland belegt Deutschland weiterhin den zweiten Platz in Gruppe F der EM-Qualifikation, da Tabellenführer Griechenland gegen Malta erfolgreich war. Am Dienstag, 31. März (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und Joyn), kommt es in Athen zum Spitzentreffen zwischen der DFB-Auswahl und Griechenland.