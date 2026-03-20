In den beiden anstehenden Qualifikationsspielen zur Teilnahme an der Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien trifft die deutsche U 21-Nationalmannschaft auf Nordirland und Griechenland. Am Freitag, 27. März (ab 18 Uhr, live auf ProSieben MAXX und Joyn), ist im Eintracht-Stadion in Braunschweig die U 21 Nordirlands zu Gast. Anschließend trifft das DFB-Team am Dienstag, 31.März (ab 18 Uhr MESZ/19 Uhr Ortszeit, live auf ProSieben MAXX und Joyn) in Athen auf die griechische Auswahl. Für beide Partien hat Cheftrainer Antonio Di Salvo nun seinen 24 Spieler umfassenden Kader nominiert.

"Nordirland und Griechenland sind unsere beiden stärksten Gruppengegner, deshalb ist diese Länderspielphase für die EM-Qualifikation von besonderer Bedeutung", sagt Di Salvo. "Gegen die kampfstarken Nordiren müssen wir von Beginn an dagegenhalten. Ich bin überzeugt, dass wir mit der Unterstützung unserer Fans in Braunschweig diese Partie gewinnen können, um dann in Athen ein echtes Spitzenspiel zu haben. Durch unsere Hinspielniederlage ist Griechenland derzeit Tabellenführer in unserer Gruppe, das möchten wir natürlich ändern - wohl wissend, welche Qualität die griechische Mannschaft hat. Trotzdem wollen wir beide Spiele gewinnen, um mit einer optimalen Ausgangsposition in die letzten Qualifikationsspiele im Herbst zu gehen."

Coulibaly, Finkgräfe und Lenz neu dabei

Dabei kann Di Salvo auf viele Stammkräfte zurückgreifen. "Wir haben einen starken Kader und setzen im Wesentlichen auf die Spieler, die bereits in den bisherigen Qualifikationsspielen dabei waren", so der Chefcoach. "Zudem stoßen mit Linus Gechter von Hertha BSC und Brajan Gruda von RB Leipzig wieder zwei Rückkehrer zum Team." Erstmals im Aufgebot der U 21 stehen die Defensivspieler Karim Coulibaly vom SV Werder Bremen und Max Finkgräfe von RB Leipzig sowie für die Offensive Cajetan Lenz vom VfL Bochum. "Wir freuen uns darauf, diese Spieler kennenzulernen und sind gespannt, wie sie sich im Kreis der U 21 einbringen werden."

Verzichten muss Di Salvo hingegen auf Lennart Karl, der für die A-Nationalmannschaft nominiert wurde. "Lennart zeigt bei den Bayern in der Bundesliga und Champions League starke Leistungen auf höchstem Niveau und hat sich damit diese Nominierung verdient", sagt der U 21-Trainer. "Auch bei uns hat er in der November-Abstellung mit drei Toren in zwei Spielen überzeugt." Zudem fehlen Assan Ouedraogo (RB Leipzig, im Aufbautraining) und Ilyas Ansah (nach Rücksprache mit Union Berlin).

Die U 21-Europameisterschaft findet 2027 in Albanien und Serbien statt. In der Qualifikationsgruppe F trifft die deutsche Mannschaft auf Lettland, Georgien, Griechenland, Nordirland und Malta. Nach fünf Spieltagen ist die DFB-Auswahl mit 12 Punkten Tabellenzweiter hinter Griechenland (15 Punkte) und vor Nordirland (7 Punkte). Für die EM-Endrunde qualifizieren sich neben den beiden Gastgebern die neun Gruppensieger sowie der beste Gruppenzweite. Die acht verbleibenden Gruppenzweiten bestreiten Play-offs, um die letzten vier Endrundenteilnehmer zu ermitteln.