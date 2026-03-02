U 17-Juniorinnen

EM-Qualifikation live bei YouTube: U 17 gegen Gastgeber Schweden

02.03.2026
Zweiter Sieg im zweiten Spiel? Die deutschen U 17-Juniorinnen treffen auf Schweden Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Die Mission EM-Qualifikation geht für die U 17-Juniorinnen beim Miniturnier in Stockholm mit der zweiten Partie weiter. Nach dem 2:0 gegen Irland zum Start der zweiten Runde trifft die Auswahl von DFB-Trainerin Sabine Loderer heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) im Kristinebergs IP auf Schweden.

Die deutsche Aufstellung: Kropp - Feiertag, Ernst, Dafinger, Hell - Säring, Hebben (C), Itgenshorst, Giesen - Pauls, Choisy

Die Gastgeberinnen unterlagen zum Auftakt Dänemark im Nachbarschaftsduell mit 2:3. "Wir erwarten erneut eine robuste Mannschaft, die uns vom System her ähnlich begegnen werden wie Irland am Freitag", sagt Loderer.

Den Abschluss des Qualifikationsturniers macht am Donnerstag (ab 18 Uhr) im Hammarby IP das Duell mit Dänemark. Nur die Gruppensiegerinnen lösen das Ticket für die EM-Endrunde in Nordirland vom 3. bis 17. Mai.

Kategorien: U 17-Juniorinnen

Autor: dfb

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