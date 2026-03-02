U 17-Juniorinnen
EM-Qualifikation live bei YouTube: U 17 gegen Gastgeber Schweden
Die Mission EM-Qualifikation geht für die U 17-Juniorinnen beim Miniturnier in Stockholm mit der zweiten Partie weiter. Nach dem 2:0 gegen Irland zum Start der zweiten Runde trifft die Auswahl von DFB-Trainerin Sabine Loderer heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) im Kristinebergs IP auf Schweden.
Die deutsche Aufstellung: Kropp - Feiertag, Ernst, Dafinger, Hell - Säring, Hebben (C), Itgenshorst, Giesen - Pauls, Choisy
Die Gastgeberinnen unterlagen zum Auftakt Dänemark im Nachbarschaftsduell mit 2:3. "Wir erwarten erneut eine robuste Mannschaft, die uns vom System her ähnlich begegnen werden wie Irland am Freitag", sagt Loderer.
Den Abschluss des Qualifikationsturniers macht am Donnerstag (ab 18 Uhr) im Hammarby IP das Duell mit Dänemark. Nur die Gruppensiegerinnen lösen das Ticket für die EM-Endrunde in Nordirland vom 3. bis 17. Mai.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
Loderer: "Wir sind unglaublich stolz"
Die deutschen U 17-Juniorinnen haben das EM-Ticket für Nordirland gelöst. Mit Siegen gegen Irland und Schweden sowie einem 1:1 gegen Dänemark gelang dem Team von Sabine Loderer die Quali für die Endrunde im Mai. Loderer spricht hier über das Turnier.
1:1 gegen Dänemark: U 17 löst EM-Ticket
Die U 17-Juniorinnen haben die zweite EM-Qualifikationsrunde in Schweden durch ein 1:1 (1:0) gegen das punktgleiche Dänemark aufgrund der besseren Tordifferenz als Gruppensieger beendet und das Ticket für die EM-Endrunde in Nordirland gebucht.
Live bei YouTube: "Finale" ums EM-Ticket gegen Dänemark
Im Showdown um den Einzug in die EM-Endrunde treffen die U 17-Juniorinnen heute (ab 18 Uhr, live bei YouTube) auf Dänemark. Beide Teams sind noch ohne Punktverlust, Deutschland reicht wegen der besseren Tordifferenz ein Remis.