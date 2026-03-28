U 18-Junioren
EM-Qualifikation live auf YouTube: U 18 trifft auf Israel
Nach dem knappen Auftakterfolg gegen Bosnien und Herzegowina (2:1) wartet heute (ab 13 Uhr, live bei YouTube) in der ersten Runde der EM-Qualifikation für das U 19-Turnier im kommenden Jahr das Team aus Israel auf die deutsche U 18-Nationalmannschaft. Gespielt wird wie schon die Auftaktpartie in der Sportschule Lindabrunn südlich von Wien.
"Israel ist wieder ein unbekannter Gegner, von dem ich jedoch erwarte, dass er etwas mehr mitspielt als Bosnien und Herzegowina"; sagt DFB-Trainer Hanno Balitsch. "Wir haben viele neue Spieler dabei und wollen uns von Spiel zu Spiel verbessern."
Den Abschluss bildet die Partie gegen Turniergastgeber Österreich am Dienstag (ab 15 Uhr, live bei YouTube) im Stadion Wiener Neustadt. In der erstmals bereits im U 18-Bereich beginnenden EM-Qualifikation lösen die ersten drei Teams der Vierergruppe das Ticket für die nächste Runde.
Kategorien: U 18-Junioren
Autor: dfb
Auftakt geglückt: U 18 besiegt Bosnien und Herzegowina
Die deutsche U 18 ist erfolgreich in die erste Qualifikationsrunde für die U 19-EM 2027 gestartet. Das Team von DFB-Trainer Hanno Balitsch besiegte Bosnien und Herzegowina in Lindabrunn nahe Wien mit 2:1.
EM-Quali live bei YouTube: Auftakt gegen Bosnien und Herzegowina
Die deutsche U 18 startet in die erste Qualifikationsrunde für die U 19-Europameisterschaft 2027. Los geht's heute (ab 13 Uhr, live bei YouTube) gegen Bosnien und Herzegowina. "Wir haben eine ambitionierte Gruppe", sagt Trainer Hanno Balitsch.
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