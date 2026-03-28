EM-Qualifikation live auf YouTube: U 18 trifft auf Israel

Nach dem knappen Auftakterfolg gegen Bosnien und Herzegowina (2:1) wartet heute (ab 13 Uhr, live bei YouTube) in der ersten Runde der EM-Qualifikation für das U 19-Turnier im kommenden Jahr das Team aus Israel auf die deutsche U 18-Nationalmannschaft. Gespielt wird wie schon die Auftaktpartie in der Sportschule Lindabrunn südlich von Wien.

"Israel ist wieder ein unbekannter Gegner, von dem ich jedoch erwarte, dass er etwas mehr mitspielt als Bosnien und Herzegowina"; sagt DFB-Trainer Hanno Balitsch. "Wir haben viele neue Spieler dabei und wollen uns von Spiel zu Spiel verbessern."

Den Abschluss bildet die Partie gegen Turniergastgeber Österreich am Dienstag (ab 15 Uhr, live bei YouTube) im Stadion Wiener Neustadt. In der erstmals bereits im U 18-Bereich beginnenden EM-Qualifikation lösen die ersten drei Teams der Vierergruppe das Ticket für die nächste Runde.