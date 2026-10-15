EM-Quali: U 17 gegen Tschechien um den Gruppensieg

Die U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 können in der ersten EM-Qualifikationsrunde heute (ab 12.30 Uhr, live bei DFB.TV) im abschließenden Spiel gegen Tschechien den Gruppensieg klar machen. Tickets für die Partie am DFB-Campus in Frankfurt gibt es im DFB-Ticketshop.

Um als Tabellenerster mit der besten Ausgangslage in die Auslosung für die 2. Qualifikationsrunde (17. bis 29. März 2027) zu gehen, benötigt das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter nach dem 2:1 (2:0) gegen Island und dem 9:0 (6:0) gegen Kasachstan ein Unentschieden um sicherzugehen. Ihren Platz in der zweiten EM-Qualifikationsrunde hat die DFB-Auswahl bereits vor der Partie sicher.