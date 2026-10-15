U 17-Juniorinnen
EM-Quali: U 17 gegen Tschechien um den Gruppensieg
Die U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 können in der ersten EM-Qualifikationsrunde heute (ab 12.30 Uhr, live bei DFB.TV) im abschließenden Spiel gegen Tschechien den Gruppensieg klar machen. Tickets für die Partie am DFB-Campus in Frankfurt gibt es im DFB-Ticketshop.
Um als Tabellenerster mit der besten Ausgangslage in die Auslosung für die 2. Qualifikationsrunde (17. bis 29. März 2027) zu gehen, benötigt das Team von DFB-Trainerin Kathrin Peter nach dem 2:1 (2:0) gegen Island und dem 9:0 (6:0) gegen Kasachstan ein Unentschieden um sicherzugehen. Ihren Platz in der zweiten EM-Qualifikationsrunde hat die DFB-Auswahl bereits vor der Partie sicher.
Kategorien: U 17-Juniorinnen
Autor: dfb
EM-Qualifikation: U 17 nach Remis gegen Tschechien Gruppensieger
Die deutschen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 haben sich in ihrem dritten Spiel der ersten EM-Qualifikationsrunde mit 1:1 von Tschechien getrennt. Das Team von Kathrin Peter geht somit als Erster in die Auslosung für die zweite Runde.
2:1 gegen Island: U 17 eine Runde weiter
Die neuen U 17-Juniorinnen des Jahrgangs 2010 haben auch ihr zweites Spiel der ersten EM-Qualirunde gewonnen und sich damit vorzeitig ihren Platz für die zweite Runde gesichert. Die DFB-Auswahl gewann am DFB-Campus in Frankfurt 2:1 gegen Island.
EM-Qualifikation: U 17 trifft auf Island
Für die U 17-Juniorinnen steht nach dem Kantersieg gegen Kasachstan das zweite Spiel der EM-Qualifikation bevor. Die DFB-Auswahl trifft heute (ab 12.30 Uhr) am DFB-Campus in Frankfurt am Main auf Island.