EM-Quali: Onyeka schießt U 19 zum Sieg

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft hat in der zweiten und entscheidenden EM-Qualifikationsrunde ihren ersten Sieg eingefahren. Nach dem 2:2 zum Auftakt am vergangenen Mittwoch gegen Schweden setzte sich die Mannschaft von DFB-Trainer Christian Wörns im maxworx Sportpark im hessischen Dreieich dank eines Treffers von Francis Onyeka 1:0 (0:0) gegen Griechenland durch und spielt damit am Dienstag (ab 18 Uhr, live bei Sky und YouTube) gegen Österreich im direkten Duell um die EM-Teilnahme. Nur die jeweiligen Gruppensieger sichern sich das Ticket für die EM-Endrunde, die vom 28. Juni bis 11. Juli 2026 in Wales stattfindet.

"Die Mannschaft hat Charakter gezeigt. Und jetzt haben wir unser Endspiel gegen Österreich", sagt Wörns. "Es war ein unangenehmes Spiel, weil die Griechen im 5-4-1 hinten drinstanden. Sie wollten mit dem Spiel nichts zu tun haben, haben nur lange Bälle geschlagen. Ich finde, über die gesamte Spielzeit waren wir die spielbestimmende Mannschaft. Im letzten Drittel hatten wir nicht die nötige Durchschlagskraft. Viele Torchancen hatten wir nicht. Aber wir haben auch nichts zugelassen. Es ist immer wichtig, dass du die Konteraktion des Gegners unterbindest. Das haben die Jungs wirklich gut gemacht. Wir waren echt stabil, auch im Umschalten von Offensive auf Defensive. Insbesondere in der letzten halben Stunde haben wir viel Druck gemacht. Es war trotzdem zäh. Aber der Siegtreffer war dann wirklich hochverdient."

Passstafette führt zum Siegtor

Die DFB-Auswahl kam vor 1476 Zuschauer*innen gut ins Spiel, Jykese Fields (19.) verpasste nur knapp die Führung, als er aus spitzem Winkel ins rechte Außennetz traf. Dieser Wachmacher wirkte auf die DFB-Auswahl beflügelnd, Deutschland übte in der Folge viel Druck aus, störte den griechischen Spielaufbau früh und ließ die Gäste somit kaum aus ihrer eigenen Hälfte kommen. Allerdings fehlten die zündenden Ideen für echte Torchancen.

Auch im zweiten Durchgang tat sich der DFB-Nachwuchs schwer gegen eine kompakte Abwehr nennenswerte Chancen zu erarbeiten. Deutschland machte aber in der Schlussphase ordentlich Druck und belohnte sich schließlich. Luca Erlein fand mit einem langen Ball Montrell Culbreath auf der Außenbahn, der zu Tiago Poller weiterspielte. Poller wiederum steckte handlungsschnell auf Onyeka (84.) durch, der aus kurzer Distanz das Siegtor erzielte.



"Francis ist ein Spieler, der mit einer Aktion den Unterschied machen kann. Das ist seine Qualität", lobte Wörns den Siegtorschützen. "Und gerade für die Offensivspieler war es natürlich nicht einfach, wenn der Gegner tief steht. Da sind die Räume brutal eng und du musst sie bespielen, an dich glauben. Das haben die Jungs gemacht, den Druck andauernd erhöht. Und jetzt sind wir erstmal glücklich, dass wir die drei Punkte haben."