EM-Auftakt: U 19 gegen Dänemark live auf DFB.TV, RTL+ und Youtube

Die deutsche U 19-Nationalmannschaft der Männer startet am Sonntag in die Europameisterschaft in Wales (28. Juni bis 11. Juli). Die Mannschaft von Cheftrainer Christian Wörns trifft zum Auftakt in der Gruppe A in Denbigh (Central Park) auf Dänemark (ab 21 Uhr MESZ). Live zu sehen ist die Partie auf DFB.TV, RTL+ und YouTube (RTL Sport). DFB.de klärt die wichtigsten Fragen rund um die U 19-EM im FAQ.

Wer überträgt das Spiel?

Die Partie der deutschen U 19 gegen Dänemark wird live und kostenlos auf YouTube (RTL Sport) gezeigt. Zudem kann das Spiel beim Streamingsender RTL+ verfolgt werden. Ab 20.45 Uhr geht RTL mit der Vorberichterstattung auf Sendung. Den Kommentar übernimmt René Langhoff, als Experte und Co-Kommentator steht im Sebastian Rode zur Seite. Darüber hinaus zeigt DFB.TV alle Spiele der deutschen U 19-Junioren aus dem EM-Studio. Alle Spiele der Europameisterschaft werden beim Pay-TV-Sender Sportdigital FUSSBALL übertragen.

Was sagt Cheftrainer Christian Wörns zum Auftaktspiel und Gegner Dänemark?

"Ab jetzt sind alle Spiele Endspiele. Im ersten Spiel erfahren wir, wo genau wir stehen, daher wird der Auftakt gerade für den Kopf eine Herausforderung. Wir haben die Spieler dafür aber bestmöglich vorbereitet und ihnen gewisse Dinge mit auf den Weg gegeben, um den EM-Auftakt gut zu meistern. Eine Niederlage zu Beginn gilt es auf jeden Fall zu vermeiden, um nicht unter Druck zu geraten. Wir wollen direkt ein vernünftiges Ergebnis realisieren. Dänemark ist als Gegner eine Wundertüte, da ein paar Mittelfeldspieler von ihnen, die in der Qualifikationsphase dabei waren, bei der EM nun nicht dabei sind. Auf Dänemarks Herangehensweise und Grundordnung sind wir allerdings gut vorbereitet. Die Dänen agieren körperlich, sind spielstark und spielen frei von der Leber weg. Das wird definitiv eine harte Nuss."

In welchem Trikot geht's gegen Dänemark?

Die DFB-Auswahl wird in Denbigh im weißen Heimtrikot auflaufen. Das Torwarttrikot ist grün.

Wer leitet das Spiel?

Der englische Unparteiische Sam Barrott wird das Duell in Denbigh leiten. Die Assistenten Wade Smith (England) und Adam Jeffrey (Nordirland) sowie der vierte Offizielle Aaron Wyn Jones (Wales) komplettieren das britische Schiedsrichtergespann.

Wer steht im deutschen Kader?

Insgesamt 21 Spieler wurden von Cheftrainer Christian Wörns für die EM-Endrunde nominiert. Francis Onyeka (VfL Bochum) führt die Mannschaft als Kapitän an. Neben Kapitän Onyeka gehören auch weitere Spieler zum Aufgebot, die sich bereits im Profibereich ihrer Vereine etabliert haben. Dazu zählen unter anderem Montrell Culbreath (Bayer 04 Leverkusen), Otto Stange (Hamburger SV) und Rafael Pinto Pedrosa (Karlsruher SC). Niklas Swider vom FC Viktoria Köln zog sich am Freitag im Training eine Verletzung im Sprunggelenk zu und musste leider von der U 19-Europameisterschaft in Wales abreisen. Cheftrainer Christian Wörns hat auf den verletzungsbedingten Ausfall reagiert und Luis Stapelmann vom 1. FC Köln nachnominiert.

Wie lief die EM-Qualifikation?

In der ersten EM-Qualifikationsrunde setzte sich die deutsche U 19-Nationalmannschaft als Gruppensieger gegen Armenien (7:0), Kosovo (5:0) und Norwegen (2:1) durch. In der zweiten Qualifikationsrunde wurde die DFB-Auswahl nach einem 2:2-Remis gegen Schweden sowie Siegen gegen Griechenland (2:1) und Österreich (3:2) erneut Gruppensieger und qualifizierte sich damit für die EM in Wales.