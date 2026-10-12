Eilenriedestadion als weitere Heimspielstätte des TSV Havelse zugelassen

Die Fachgruppe Spielbetriebe des DFB hat das Eilenriedestadion in Hannover als weitere Heimspielstätte des TSV Havelse für den Spielbetrieb der 3. Liga zugelassen. Nachdem die Zulassung zunächst noch nicht erteilt werden konnte, wurden nunmehr die erforderlichen Nachweise vollständig erbracht.

Insbesondere konnten die Voraussetzungen hinsichtlich der vorgesehenen mobilen Zusatztribünen und der damit verbundenen Erfüllung der in der 3. Liga vorgeschriebenen Mindestkapazität von 5.001 Zuschauerplätzen nachgewiesen werden.

Der TSV Havelse hatte die Zulassung für die Saison 2026/2027 ursprünglich auf Basis der Heinz von Heiden Arena als Heimspielstätte erhalten. Mit der nun ausgesprochenen Genehmigung steht dem Klub das Eilenriedestadion zusätzlich für die Austragung von Heimspielen in der 3. Liga zur Verfügung.

Infolgedessen findet das Spiel des TSV Havelse gegen die Würzburger Kickers am Dienstag (ab 19 Uhr, live bei MagentaSport) im Eilenriedestadion statt.