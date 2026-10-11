3. Liga
Die Bilder des 8. Spieltags: Duisburg siegt weiter – Spektakel in Münster
Nach der dreiwöchigen XXL-Länderspielphase hat der MSV Duisburg am 8. Spieltag der 3. Liga seine Tabellenführung behauptet und mit einem 3:2 (0:2) gegen die TSG Hoffenheim II bereits den siebten Saisonsieg gefeiert. Verfolger Viktoria Köln fuhr beim 5:2 (4:1) im West-Duell bei Alemannia Aachen ebenfalls drei Punkte ein und bleibt mit 18 Zählern Zweiter. Rot-Weiss Essen trennte sich in einem spektakulären Spiel 3:3 (0:2) von Preußen Münster und ist nun Dritter (15) punktgleich mit Hansa Rostock (2:0 bei den Würzburger Kickers). Knapp dahinter liegt der 1. FC Saarbrücken (0:0 bei Fortuna Köln) mit 14 Punkten sowie der SV Waldhof Mannheim (5:1 bei der SG Sonnenhof Großaspach) mit 13 Punkten. Fortuna Düsseldorf trennte sich zum Abschluss des Spieltags 2:2 vom SC Verl und bleibt damit im Mittelfeld auf Platz 10.
Am anderen Ende der Tabelle belegt der TSV Havelse (4) nach einem deutlichen 0:5 (0:2) beim SSV Jahn Regensburg weiterhin den letzten Tabellenplatz. Der SV Wehen Wiesbaden holte einen 4:2 (0:0)-Auswärtserfolg beim Tabellennachbarn FC Ingolstadt und liegt jetzt knapp vor den Abstiegsplätzen, während der SV Meppen (7) nach einem 1:1 gegen den VfB Stuttgart II weiter den vorletzten Platz belegt. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
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