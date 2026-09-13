Die Bilder des 5. Spieltags: Düsseldorf bezwingt Tabellenführer Duisburg

Fortuna Düsseldorf hat die Siegesserie des Tabellenführers MSV Duisburg am 5. Spieltag der 3. Liga beim 2:1-Heimerfolg durchbrochen. Damit hat Rot-Weiss Essen mit dem 6:2 über Würzburg bis auf zwei Punkte auf die Duisburger aufschließen können. Auf Platz drei rangiert Preußen Münster, auch mit 10 Punkten (2:1 gegen VfB Stuttgart II). Nach einem 0:1 gegen den FC Ingolstadt 04 ist der 1. FC Saarbrücken auf Platz vier abgerutscht. FC Viktoria Köln hat sich mit einem 4:0 gegen Hansa Rostock auf den fünften Platz vorgeschoben.

Am unteren Tabellenende steht weiterhin SV Wehen Wiesbaden (0:1 gegen Waldhof Mannheim). Davor befinden sich die Würzburger Kickers, die nach der Niederlage fünf Plätze abgerutscht sind. Sowohl Jahn Regensburg auf dem 18. Platz (2:2 gegen Alemannia Aachen), als auch der TSV Havelse auf Platz 17 (2:2 gegen SG Sonnenhof Großaspach) konnten am Wochenende einen Punkt sammeln. DFB.de hat die besten Bilder des 5. Spieltags gesammelt.