3. Liga
Die Bilder des 5. Spieltags: Düsseldorf bezwingt Tabellenführer Duisburg
Fortuna Düsseldorf hat die Siegesserie des Tabellenführers MSV Duisburg am 5. Spieltag der 3. Liga beim 2:1-Heimerfolg durchbrochen. Damit hat Rot-Weiss Essen mit dem 6:2 über Würzburg bis auf zwei Punkte auf die Duisburger aufschließen können. Auf Platz drei rangiert Preußen Münster, auch mit 10 Punkten (2:1 gegen VfB Stuttgart II). Nach einem 0:1 gegen den FC Ingolstadt 04 ist der 1. FC Saarbrücken auf Platz vier abgerutscht. FC Viktoria Köln hat sich mit einem 4:0 gegen Hansa Rostock auf den fünften Platz vorgeschoben.
Am unteren Tabellenende steht weiterhin SV Wehen Wiesbaden (0:1 gegen Waldhof Mannheim). Davor befinden sich die Würzburger Kickers, die nach der Niederlage fünf Plätze abgerutscht sind. Sowohl Jahn Regensburg auf dem 18. Platz (2:2 gegen Alemannia Aachen), als auch der TSV Havelse auf Platz 17 (2:2 gegen SG Sonnenhof Großaspach) konnten am Wochenende einen Punkt sammeln. DFB.de hat die besten Bilder des 5. Spieltags gesammelt.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
TSV Havelse gegen Fortuna Köln wird verlegt
Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat dem Antrag des TSV Havelse auf eine Verlegung des Heimspiels gegen Fortuna Köln stattgegeben. Die Begegnung des 7. Spieltags findet nun am Freitag, 25. September, um 19 Uhr in der Heinz von Heiden Arena statt.
MSV Duisburg jagt eigenen Startrekord
Der MSV Duisburg ist das einzige Team, das in der 3. Liga eine makellose Bilanz vorweisen kann. Erst zum sechsten Mal überhaupt in der Historie der Spielklasse legte eine Mannschaft mit zwölf Punkten los. DFB.de mit der Übersicht.
Die Bilder des 4. Spieltags: Saarbrücken feiert Kantersieg
Während der MSV Duisburg beim SSV Jahn Regensburg den nächsten Dreier eingefahren hat und so am 4. Spieltag mit optimaler Punktzahl seine Tabellenführung festigte, formiert sich das Verfolgerfeld neu. Auf Platz zwei lauert nun der 1. FC Saarbrücken.