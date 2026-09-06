3. Liga
Die Bilder des 4. Spieltags: Saarbrücken feiert Kantersieg
Während der MSV Duisburg in Unterzahl beim SSV Jahn Regensburg den nächsten Dreier eingefahren hat (2:1) und so am 4. Spieltag der 3. Liga mit den optimalen zwölf Punkten seine Tabellenführung festigte, formiert sich das Verfolgerfeld dahinter neu. Auf Platz zwei lauert der 1. FC Saarbrücken nach dem 6:1-Kantersieg beim SV Meppen mit neun Zählern. Dritter ist der FC Hansa Rostock (1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden) mit acht Punkten, dahinter folgt in Alemannia Aachen (3:0 beim FC Ingolstadt), Preußen Münster (2:1 gegen den TSV Havelse) und Rot-Weiss Essen (1:0 gegen Viktoria Köln) ein Trio mit sieben.
Am anderen Tabellenende rutscht Wehen Wiesbaden trotz des Punktgewinns in Rostock auf den letzten Platz ab, davor stehen der SC Verl (1:0 bei Waldhof Mannheim), Regensburg und der TSV Havelse (1:2 in Münster) mit je drei Zählern auf den weiteren Abstiegsrängen. DFB.de hat die besten Bilder des 4. Spieltags gesammelt.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
"Gemeinsam gutes Spiel": Fußball setzt Zeichen für Nachhaltigkeit
"Gemeinsam. Gutes Spiel": Die Vereine der 3. Liga und der Google Pixel Frauen-Bundesliga setzen im September 2026 vielfältige ökologische und soziale Maßnahmen um. Es gibt Aktionen rund um die vier Dimensionen der Nachhaltigkeit.
Erstes Stickeralbum angekündigt: Panini erwirbt Lizenz für die 3. Liga
Panini erweitert sein Engagement im deutschen Fußball und bringt gemeinsam mit dem DFB erstmals eine offizielle Stickerkollektion zur 3. Liga auf den Markt. Die Debütsammlung zur Saison 2026/2027 erscheint voraussichtlich im Oktober.
Gjasula und Dedic: TSG stellt ältesten und jüngsten Torschützen
Bei Hoffenheim II traf Klaus Gjasula in der 3. Liga im Alter von 36 Jahren, acht Monaten und 15 Tage beim 5:1 gegen Jahn Regensburg. Neben dem ältesten stellt die TSG mit dem 16-jährigen Jakov Dedic auch den jüngsten Torschützen der Saison.