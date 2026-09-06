Die Bilder des 4. Spieltags: Saarbrücken feiert Kantersieg

Während der MSV Duisburg in Unterzahl beim SSV Jahn Regensburg den nächsten Dreier eingefahren hat (2:1) und so am 4. Spieltag der 3. Liga mit den optimalen zwölf Punkten seine Tabellenführung festigte, formiert sich das Verfolgerfeld dahinter neu. Auf Platz zwei lauert der 1. FC Saarbrücken nach dem 6:1-Kantersieg beim SV Meppen mit neun Zählern. Dritter ist der FC Hansa Rostock (1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden) mit acht Punkten, dahinter folgt in Alemannia Aachen (3:0 beim FC Ingolstadt), Preußen Münster (2:1 gegen den TSV Havelse) und Rot-Weiss Essen (1:0 gegen Viktoria Köln) ein Trio mit sieben.

Am anderen Tabellenende rutscht Wehen Wiesbaden trotz des Punktgewinns in Rostock auf den letzten Platz ab, davor stehen der SC Verl (1:0 bei Waldhof Mannheim), Regensburg und der TSV Havelse (1:2 in Münster) mit je drei Zählern auf den weiteren Abstiegsrängen. DFB.de hat die besten Bilder des 4. Spieltags gesammelt.