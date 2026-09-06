3. Liga

Die Bilder des 4. Spieltags: Saarbrücken feiert Kantersieg

06.09.2026
Statement in Meppen: Der 1. FC Saarbrücken netzt gleich sechsmal beim Auswärtssieg Foto: imago

Während der MSV Duisburg in Unterzahl beim SSV Jahn Regensburg den nächsten Dreier eingefahren hat (2:1) und so am 4. Spieltag der 3. Liga mit den optimalen zwölf Punkten seine Tabellenführung festigte, formiert sich das Verfolgerfeld dahinter neu. Auf Platz zwei lauert der 1. FC Saarbrücken nach dem 6:1-Kantersieg beim SV Meppen mit neun Zählern. Dritter ist der FC Hansa Rostock (1:1 gegen den SV Wehen Wiesbaden) mit acht Punkten, dahinter folgt in Alemannia Aachen (3:0 beim FC Ingolstadt), Preußen Münster (2:1 gegen den TSV Havelse) und Rot-Weiss Essen (1:0 gegen Viktoria Köln) ein Trio mit sieben.

Am anderen Tabellenende rutscht Wehen Wiesbaden trotz des Punktgewinns in Rostock auf den letzten Platz ab, davor stehen der SC Verl (1:0 bei Waldhof Mannheim), Regensburg und der TSV Havelse (1:2 in Münster) mit je drei Zählern auf den weiteren Abstiegsrängen. DFB.de hat die besten Bilder des 4. Spieltags gesammelt.

  • FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen 0:3 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen 0:3 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • FC Ingolstadt 04 - Alemannia Aachen 0:3 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg 1:2 Foto: imago
  • SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg 1:2 Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Foto: Imago
  • SV Meppen - 1. FC Saarbrücken 1:6 Foto: imago
  • SV Meppen - 1. FC Saarbrücken 1:6 Foto: imago
  • SV Meppen - 1. FC Saarbrücken 1:6 Foto: imago
  • Preußen Münster - TSV Havelse 2:1 Foto: imago
  • Preußen Münster - TSV Havelse 2:1 Foto: imago
  • Preußen Münster - TSV Havelse 2:1 Foto: imago
  • SV Waldhof Mannheim - SC Verl 0:1 Foto: imago
  • SV Waldhof Mannheim - SC Verl 0:1 Foto: imago
  • SV Waldhof Mannheim - SC Verl 0:1 Foto: imago
  • FC Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden 1:1 Foto: imago
  • FC Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden 1:1 Foto: imago
  • FC Hansa Rostock - SV Wehen Wiesbaden 1:1 Foto: imago
  • Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln Foto: Imago
  • Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln Foto: Imago
  • Rot-Weiss Essen - Viktoria Köln Foto: Imago
  • Würzburger Kickers - VfB Stuttgart Foto: imago
  • Würzburger Kickers - VfB Stuttgart Foto: imago
  • Würzburger Kickers - VfB Stuttgart Foto: imago
  • SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim II Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim II Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SG Sonnenhof Großaspach - TSG Hoffenheim II Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Fortuna Köln - Fortuna Düsseldorf Foto: DFB/dpa Picture-Alliance

Kategorien: 3. Liga

Autor: dfb

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