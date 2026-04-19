3. Liga
Die Bilder des 34. Spieltags: Cottbus gewinnt Verfolgerduell
Der FC Energie Cottbus hat sich am 34. Spieltag der 3. Liga im Kampf um die direkten Aufstiegsplätze zurückgemeldet und durch einen spektakulären 5:3 (1:2)-Heimsieg im direkten Duell den Rückstand auf das zweitplatzierte Rot-Weiss Essen auf einen Punkt reduziert. Punktgleich mit Energie liegt auch der MSV Duisburg (3:1 gegen die TSG Hoffenheim II) in Schlagdistanz. Hansa Rostock (0:0 beim 1. FC Schweinfurt) muss drei Punkte zurück etwas abreissen lassen. Die Tabellenführung ausbauen konnte derweil der VfL Osnabrück (1:0 beim FC Ingolstadt).
Im Abstiegskampf holt Erzgebirge Aue zwar ein 2:2 (0:2) beim VfB Stuttgart II, hat aber nur noch theoretische Chancen auf den Klassenverbleib. Der SSV Ulm 1846 Fußball verkürzte derweil durch das 2:1 (0:0) gegen den TSV Havelse den Abstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz auf jetzt sechs Zähler. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
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