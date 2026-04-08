Die Bilder des 32. Spieltags: Zebras besiegen den Spitzenreiter

Der MSV Duisburg hat am 32. Spieltag der 3. Liga einen wichtigen Sieg im Rennen um die Aufstiegsplätze gefeiert. Die Zebras schlugen den Tabellenführer VfL Osnabrück 1:0 (1:0) und beendeten damit dessen Serie von zwölf ungeschlagenen Spielen in Folge. Der MSV ist damit im heimischen Stadion in dieser Saison weiterhin unbesiegt. Energie Cottbus schlug den TSV 1860 München 3:0 (2:0) und hing die Löwen im Aufstiegsrennen endgültig ab. Hansa Rostock gewann 2:1 (0:1) beim SC Verl und sicherte sich die drei Punkte. Dadurch zieht die Kogge in der Tabelle an den Verlern vorbei und darf weiter vom Aufstieg in die 2. Bundesliga träumen.

Der 1. FC Schweinfurt steht nach dem 1:3 (0:2) gegen Rot-Weiss Essen rechnerisch als erster Absteiger in die Regionalliga fest. RWE hingegen feierte den sechsten Sieg in Folge und verteidigte den zweiten Tabellenplatz erfolgreich. Zudem rückten die Essener bis auf drei Punkte an den Tabellenführer Osnabrück heran. DFB.de hat die besten Bilder des 32. Spieltags.