Die Bilder des 2. Spieltags: Duisburg neuer Spitzenreiter

Der MSV Duisburg ist der neue Tabellenführer der 3. Liga. Die Zebras feierten beim 4:2-Auswärtssieg gegen den SC Verl den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel. Das ist sonst nur dem 1. FC Saarbrücken gelungen, der sich durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0 beiJahn Regensburg durchsetzen konnte. Die Zuschauer im Ostseestadion sahen ein unterhaltsames 3:3 zwischen Hansa Rostock und Waldhof Mannheim. Fortuna Düsseldorf muss hingegen weiterhin auf die ersten Drittligapunkte warten. Der Zweitliga-Absteiger verlor im eigenen Stadion 0:2 gegen die TSG Hoffenheim II. Nach zwei Spielen sind sonst nur der SC Verl, der TSV Havelse (0:1 bei Rot-Weiss Essen) und Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden (0:4 bei den Würzburger Kickers) punktlos. DFB.de hat die besten Bilder des 2. Spieltags.