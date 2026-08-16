3. Liga
Die Bilder des 2. Spieltags: Duisburg neuer Spitzenreiter
Der MSV Duisburg ist der neue Tabellenführer der 3. Liga. Die Zebras feierten beim 4:2-Auswärtssieg gegen den SC Verl den zweiten Saisonsieg im zweiten Spiel. Das ist sonst nur dem 1. FC Saarbrücken gelungen, der sich durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:0 beiJahn Regensburg durchsetzen konnte. Die Zuschauer im Ostseestadion sahen ein unterhaltsames 3:3 zwischen Hansa Rostock und Waldhof Mannheim. Fortuna Düsseldorf muss hingegen weiterhin auf die ersten Drittligapunkte warten. Der Zweitliga-Absteiger verlor im eigenen Stadion 0:2 gegen die TSG Hoffenheim II. Nach zwei Spielen sind sonst nur der SC Verl, der TSV Havelse (0:1 bei Rot-Weiss Essen) und Schlusslicht SV Wehen Wiesbaden (0:4 bei den Würzburger Kickers) punktlos. DFB.de hat die besten Bilder des 2. Spieltags.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
Tabellenführer zum Start: Von Meister bis Absteiger alles dabei
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Die Bilder des 1. Spieltags: Torreicher Auftakt mit 44 Treffern
Die 3. Liga ist wieder da - und wie! Der 1. FC Saarbrücken (5:2 gegen Rot-Weiss Essen) und Jahn Regensburg (5:2 bei Viktoria Köln) landeten Kantersiege und führen die Tabelle nach der ersten von 38 Runden an. Die besten Bilder des Saisonauftakts.
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