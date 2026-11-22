3. Liga
Die Bilder des 14. Spieltags: Duisburg bleibt an der Spitze dran
Der FC Viktoria Köln steht nach dem 14. Spieltag der 3. Liga mit 32 Punkten weiterhin an der Spitze. Die Kölner gewannen am Freitag beim TSV Havelse deutlich mit 6:1 (2:0). Havelse ist mit zehn Punkten Tabellenletzter. Rot-Weiss Essen siegte beim SC Verl 3:0 (1:0) und hat als Dritter zwei Punkte Rückstand auf Viktoria. Verl rangiert auf Platz 18. Fortuna Düsseldorf setzte sich gegen die SG Sonnenhof Großaspach 3:1 (3:0) durch. Großaspach steht auf dem vorletzten Rang. Jahn Regensburg gewann gegen die Würzburger Kickers 2:1 (1:1) und belegt Platz 14, Würzburg ist 16. Die TSG Hoffenheim II feierte gegen Preußen Münster einen 4:0 (1:0)-Heimsieg. Fortuna Köln besiegte den SV Meppen 2:1 (1:1) und steht auf Rang 17. Meppen ist 13.
Alemannia Aachen gewann gegen den SV Waldhof Mannheim 3:0 (0:0) und ist Fünfter. Der VfB Stuttgart II besiegte am Sonntag den FC Ingolstadt 5:0 (1:0). Der 1. FC Saarbrücken setzte sich gegen den SV Wehen Wiesbaden 2:1 (1:0) durch und steht auf Platz vier, punktgleich mit Aachen. Zum Abschluss des Spieltags gewann der MSV Duisburg gegen Hansa Rostock 2:0 (0:0). Damit ist Duisburg punktgleich mit Viktoria Zweiter. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags gesammelt.
Kategorien: 3. Liga
Autor: dfb
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