Die Bilder des 12. Spieltags: Viktoria springt auf Platz eins

Am 12. Spieltag der 3. Liga gab es den ersten Wechsel an der Tabellenspitze seit der 2. Runde. Der FC Viktoria Köln verdrängt durch das 1:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim II dank des besseren Torverhältnisses den punktgleichen und bisherigen Primus MSV Duisburg (3:3 gegen den VfB Stuttgart II) von Platz eins. Rot-Weiss Essen (1:0 bei der SG Sonnenhof Großaspach) bleibt als Dritter zwei Zähler zurück in Lauerstellung, dahinter reihen sich mit vier Punkten Rückstand der 1. FC Saarbrücken (2:1 gegen Waldhof Mannheim) und Alemannia Aachen (2:1 gegen Preußen Münster) ein.

Am anderen Ende der Tabelle bleibt Schlusslicht TSV Havelse durch das 1:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt zum vierten Mal in Folge ohne Niederlage. Die Würzburger Kickers (2:1 bei Fortuna Köln) und der SSV Jahn Regensburg (2:1 gegen den FC Hansa Rostock) verlassen die Abstiegsplätze, dort rangieren nun stattdessen der SC Verl (1:4 gegen den SV Wehen Wiesbaden) und Großaspach. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags gesammelt.