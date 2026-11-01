3. Liga

Die Bilder des 12. Spieltags: Viktoria springt auf Platz eins

01.11.2026
Neuer Tabellenführer: Der FC Viktoria Köln übernimmt vom MSV Duisburg Foto: imago

Am 12. Spieltag der 3. Liga gab es den ersten Wechsel an der Tabellenspitze seit der 2. Runde. Der FC Viktoria Köln verdrängt durch das 1:0 (1:0) bei der TSG Hoffenheim II dank des besseren Torverhältnisses den punktgleichen und bisherigen Primus MSV Duisburg (3:3 gegen den VfB Stuttgart II) von Platz eins. Rot-Weiss Essen (1:0 bei der SG Sonnenhof Großaspach) bleibt als Dritter zwei Zähler zurück in Lauerstellung, dahinter reihen sich mit vier Punkten Rückstand der 1. FC Saarbrücken (2:1 gegen Waldhof Mannheim) und Alemannia Aachen (2:1 gegen Preußen Münster) ein.

Am anderen Ende der Tabelle bleibt Schlusslicht TSV Havelse durch das 1:1 (1:1) gegen den FC Ingolstadt zum vierten Mal in Folge ohne Niederlage. Die Würzburger Kickers (2:1 bei Fortuna Köln) und der SSV Jahn Regensburg (2:1 gegen den FC Hansa Rostock) verlassen die Abstiegsplätze, dort rangieren nun stattdessen der SC Verl (1:4 gegen den SV Wehen Wiesbaden) und Großaspach. DFB.de hat die besten Bilder des Spieltags gesammelt.

  • Fortuna Düsseldorf - SV Meppen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Fortuna Düsseldorf - SV Meppen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Fortuna Düsseldorf - SV Meppen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Jahn Regensburg - Hansa Rostock Foto: imago
  • Jahn Regensburg - Hansa Rostock Foto: imago
  • Jahn Regensburg - Hansa Rostock Foto: imago
  • SC Verl - Wehen Wiesbaden Foto: imago
  • SC Verl - Wehen Wiesbaden Foto: imago
  • SC Verl - Wehen Wiesbaden Foto: imago
  • TSG Hoffenheim II - FC Viktoria Köln Foto: imago
  • TSG Hoffenheim II - FC Viktoria Köln Foto: imago
  • TSG Hoffenheim II - FC Viktoria Köln Foto: imago
  • MSV Duisburg - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • MSV Duisburg - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • MSV Duisburg - VfB Stuttgart II Foto: imago
  • TSV Havelse - FC Ingolstadt 04 Foto: imago
  • TSV Havelse - FC Ingolstadt 04 Foto: imago
  • TSV Havelse - FC Ingolstadt 04 Foto: imago
  • Fortuna Köln - Würzburger Kickers Foto: imago
  • Fortuna Köln - Würzburger Kickers Foto: imago
  • Fortuna Köln - Würzburger Kickers Foto: imago
  • 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • 1. FC Saarbrücken - SV Waldhof Mannheim Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SG Sonnenhof Großaspach - Rot-Weiss Essen Foto: imago
  • SG Sonnenhof Großaspach - Rot-Weiss Essen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • SG Sonnenhof Großaspach - Rot-Weiss Essen Foto: DFB/dpa Picture-Alliance
  • Alemannia Aachen - Preußen Münster Foto: imago
  • Alemannia Aachen - Preußen Münster Foto: imago
  • Alemannia Aachen - Preußen Münster Foto: imago

Kategorien: 3. Liga

Autor: DFB

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