Die letzten Länderspiele des Jahres brachten für die deutsche U 21-Nationalmannschaft zwei knappe Niederlagen gegen Topnationen, aber auch und vor allem wichtige Erkenntnisse im Hinblick auf die EM 2027 in Serbien und Albanien. Im DFB.de-Interview zieht Cheftrainer Antonio Di Salvo seine Jahresbilanz - und spricht über die Zusammenarbeit mit dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp.

DFB.de: Antonio Di Salvo, der Regen von Rijeka liegt hinter der U 21, wie auch die Partie gegen Belgien. Das Ziel im November war zu schauen, auf welchem Leistungsniveau sich die U 21 im europäischen Vergleich mit solch starken Gegner befindet. Wie fällt das Fazit aus?

Antonio Di Salvo: Es waren Testspiele, und diese sind natürlich auch dazu da, etwas auszuprobieren. Wir wollten inhaltlich arbeiten, uns weiterentwickeln und verbessern. Das zweite Spiel in Kroatien muss man unter diesen Gesichtspunkten leider rausnehmen, da kein Fußballspielen möglich war. Ich kann diese Niederlage gut einordnen. Mich ärgert, dass wir unsere Trainingsinhalte und die Punkte, in denen wir uns verbessern wollten, leider nicht umsetzen konnten.

DFB.de: Und wie war es gegen Belgien?

Di Salvo: Im ersten Spiel lag unser Fokus auf dem Pressingverhalten, mit dessen Umsetzung ich sehr zufrieden war. Wir haben mutig nach vorne verteidigt, druckvoll agiert und hatten viele hohe Ballgewinne, das war gut. Vor allem, weil wir nur zwei Trainingseinheiten hatten und aufgrund der vielen verletzungsbedingten Ausfälle auch während der Maßnahme nicht einmal im Elf-gegen-Elf trainieren konnten. Was trotzdem in beiden Spielen nicht gestimmt hat, war das Ergebnis. Im Fußball entscheidet häufig die Konsequenz vor dem Tor, das müssen wir uns vorwerfen lassen. In beiden Partien hatten wir die besseren Chancen, insofern wären auch Erfolge machbar gewesen.

DFB.de: Mit der direkten EM-Qualifikation wurde das primäre Ziel dennoch erreicht. Wie blicken Sie auf das U 21-Jahr 2026 zurück?

Di Salvo: Die direkte Qualifikation steht für mich auch im Vordergrund. Wir hatten fünf Pflichtspiele in diesem Jahr, die haben wir alle gewonnen. Griechenland hat wie wir 27 von 30 Punkten geholt, damit haben sie uns das Leben echt schwer gemacht. Sie haben sich jetzt über die Play-offs für die EM qualifiziert, auch ein Nachweis, wie stark unsere Gruppe war. Nachdem wir in der Qualifikation das Hinspiel zuhause gegen Griechenland verloren hatten, mussten wir immer wieder nachziehen, da die Griechen meist vor uns gespielt haben. Insofern bin ich schon zufrieden mit der Resilienz der Mannschaft. Darüber hinaus haben wir das wichtige Rückspiel in Athen mit 2:0 gewonnen und damit auch den direkten Vergleich für uns entschieden. In den letzten Spielen sind wir im Kopf klar geblieben, deshalb möchte ich von einer sehr ordentlichen Qualifikation sprechen.

DFB.de: Seit dem 15. August ist Jürgen Klopp neuer Bundestrainer. Ergeben sich damit Veränderungen für die Arbeit bei der U 21?

Di Salvo: Ja! Es macht sehr viel Spaß, mit Jürgen zu arbeiten, er bringt sich total ein, auch bei den U-Nationalmannschaften. Und er hat eine klare Vorstellung, wie er Fußball spielen lassen will. Das war auch ein Grund, warum unser Fokus in der letzten Länderspielphase auf dem Pressingverhalten lag. Wir wollen, und das ist die Hauptaufgabe, so schnell wie möglich Spieler identifizieren und entwickeln, die eine Perspektive für die A-Nationalmannschaft haben. In den wichtigen Länderspielen der Nations League waren sechs Spieler dabei, die zuvor bei der U 21-Qualifikation dabei gewesen waren. In diesem Punkt sind wir auf die Veränderungen schon eingegangen.

DFB.de: Im Zwei-Jahres Zyklus gedacht, steht mit der EM im nächsten Jahr der Höhepunkt an. Welche Ereignisse sind Ihnen auf dem bisherigen Weg besonders im Gedächtnis geblieben?

Di Salvo: Mehrere Ereignisse - es beginnt immer mit einem großen Umbruch, der sich auch während der Länderspielphasen fortsetzt, das sieht man anhand der Anzahl der eingesetzten Spieler. Trotzdem haben wir es wieder geschafft, einen bestimmten Spielstil umzusetzen und eine gute Atmosphäre zu schaffen, von Maßnahme zu Maßnahme entstand eine immer bessere Bindung. Hier möchte ich meinem Trainerteam und dem gesamten Staff ein großes Kompliment machen. Alle zwei Jahre ist das eine enorme Herausforderung, die nur funktioniert, wenn alle mithelfen und sich einbringen. Das ist bei uns der Fall, und das weiß ich sehr zu schätzen. Ein Meilenstein war auch der wichtige und entscheidende Sieg in Griechenland, mit dem wir die Tabellenspitze zurückerobert haben. Aber es gibt auch in den anderen Spielen immer wieder kleine Momente, an denen ich die Weiterentwicklung der Mannschaft erkenne und die mir Freude bereiten.

DFB.de: Und worauf freuen Sie sich am meisten im nächsten Jahr?

Di Salvo: Ganz klar auf die EM. Ich habe ja schon einige Europameisterschaften gespielt, das sind immer wieder Highlights und tolle Turniere. Ich freue mich jetzt erst mal auf die Auslosung am 26. November in Belgrad, weil man sich ab diesem Zeitpunkt noch intensiver vorbereiten kann. Es haben sich ja wirklich - von den Namen her - alle Topteams qualifiziert. Und auch die anderen Mannschaften, siehe Kroatien und Belgien, sind Gegner, die schwer zu bespielen sind. Deswegen bin ich schon gespannt, spüre aber auch eine große Vorfreude.

DFB.de: Wie schwierig ist es, mit der "Spieler-Lotterie" umzugehen? Alleine im November konnten Sie mit 23 potenziellen Spielern auf einen kompletten Kader nicht zurückgreifen?

Di Salvo: Schwierig wird es nicht, da wir auch jetzt einen gewissen Kern dabeihatten, mit Spielern, die schon viele Spiele absolviert haben. Dieser Kern wird sich bestimmt noch einmal verändern. Mir macht es aber auch Spaß zu sehen, wenn neue Spieler ihre Chance bekommen und diese auch nutzen können. Grundlage dafür sind die Einsatzzeiten im Verein. Sind diese hoch, zeigt sich meist, dass der Unterschied zu den fehlenden Spielern nicht allzu hoch ist.

DFB.de: Vor Turnieren wird oft über das Rollenverständnis der Spieler gesprochen. Welchen Stellenwert nimmt dieser Gedanke bei Ihnen ein, und welche Parameter sind dabei für Sie besonders wichtig?

Di Salvo: Das war auch ein Punkt in dieser Maßnahme, als ich den Spielern gesagt habe, dass sie sich die Nominierung verdient haben, auch wenn viele andere fehlen. Ich wollte sehen, wie Spieler Führungsaufgaben übernehmen. Wie verhalten sich Spieler, die nicht gespielt haben? Bringen sie Energie ins Training, verändern sie das Spiel bei einer Einwechslung? Am Ende sind es noch acht Monate bis zur EM, da hat jeder die Möglichkeit, sich in den Vordergrund zu spielen. Und für uns gilt es dann, einen Kader zusammenzustellen, der alle Facetten abdeckt, die es für ein solches Turnier braucht.

DFB.de: Wo liegen die Hauptaufgaben noch in diesem Jahr, aber auch mit Blick auf 2027?

Di Salvo: In allererster Linie geht es für mich und mein Trainerteam darum, die Spieler zu bewerten, den Kontakt zu pflegen, um dann am Ende hoffentlich schwierige Entscheidungen bei der Nominierung treffen zu müssen, weil viele Spieler viel Spielzeit hatten und gut in Form sind. Und nach der EM-Auslosung starten weitere Planungen, da wir wissen, gegen wen wir spielen, in welchem Land wir spielen - Albanien oder Serbien. Es geht darum, ein gutes Basecamp vor Ort zu finden, das Trainingslager im Vorfeld auszusuchen und Abläufe zu planen. Darauf freue ich mich.

DFB.de: Wann wird der Kader Formen annehmen können?

Di Salvo: Die Erfahrungen zeigen, dass dies erst kurz vor Turnierbeginn der Fall sein wird. Natürlich habe ich einen bestmöglichen Kader im Kopf, aber es gibt viele Einflussfaktoren, zum Beispiel Verletzungen, die keinen früheren Zeitpunkt zulassen. Am Ende geht es wieder bis zum letzten Tag.

DFB.de: Welche Erfahrungen fließen aus der EM 2025 in die Planungen für die EURO 2027 mit ein?

Di Salvo: Es ist immer wichtig, einen guten Spirit, Glauben und Vorfreude zu entwickeln. Bei all den sportlichen Inhalten, die wir trainieren, und bei einem starken Kader ist es wichtig, die Spieler herauszufiltern, die Bock auf das Turnier haben. Die das Turnier als große Chance, als großes Event begreifen, unabhängig davon, auf welchem Level sie schon gespielt haben. Unsere Aufgabe wird es sein, die richtigen Jungs diesbezüglich zu identifizieren und unsere Inhalte zu vermitteln.

DFB.de: Gegen Kroatien haben Sie Ihr 50. Spiel als Cheftrainer der deutschen U 21-Nationalmannschaft absolviert, das erste war im Jahr 2021 das 3:2 in Ihrer Heimatstadt Paderborn gegen Israel. Beim Blick in den Rückspiegel: Welches sind Ihre drei Topmomente?

Di Salvo: Das erste Spiel ist schon immer besonders, und dann war es ausgerechnet noch in meiner Heimat Paderborn. Zudem ein spannendes Spiel mit späten Toren von Kevin (Schade; Anm. d. Red.) und Jonny (Jonathan Burkhardt; Anm. d. Red.), ein verdienter Sieg gegen schwer zu bespielende Israelis. Die komplette EM 2025 in der Slowakei war ein Highlight, weil wir innerhalb der Mannschaft einen Glauben und eine Euphorie entfachen konnten, die sich dann nach außen übertragen hat. Auch wenn wir das Finale verloren haben, hat diese Zeit wirklich Spaß gemacht und war ein tolles Erlebnis. Als Drittes sind es Momente, die man mit den Spielern teilt. Wenn sich Entwicklungen zum Beispiel Richtung A-Nationalmannschaft ergeben. Als aktuelles Beispiel Brajan Gruda, den ich als jungen Spieler dazu genommen habe und der jetzt in seinen beiden ersten Spielen beim A-Team zum Gruppensieg in der Nations League beitragen konnte. Gerade wenn es Phasen gibt, die nicht immer einfach waren, ist es auch mein Vorhaben, zu den Spielern aufrichtig und ehrlich zu sein, ihnen zu sagen, was ich denke, in welchen Bereichen sie sich verbessern können. Wenn man dann sieht, dass Dinge aufgehen, man auch ein bisschen zurückbekommt, in Form eines persönlichen Dankeschöns oder auch nur der positiven Entwicklung, sind das die schönsten Momente.

DFB.de: Sie sind seit mehr als zehn Jahren beim DFB. Welche Veränderungen oder Anpassungen haben sich in dieser Zeit ergeben?

Di Salvo: Natürlich hat ein Entwicklungsprozess stattgefunden. Ich habe als Co-Trainer bei der U 19 angefangen, bin dann zur U 21 und dort Cheftrainer geworden. Ich wollte diesen Schritt, und der hat mir auch gutgetan. In letzter Verantwortung Entscheidungen zu treffen, ist noch mal etwas anderes. Ich habe gelernt, Entscheidungen mit Überzeugung für etwas zu treffen - und nicht, um etwas verhindern oder vermeiden zu wollen. Das war ein Prozess.

DFB.de: Was haben Sie in dieser Zeit von Ihren Spielern gelernt?

Di Salvo: Das sich die Zeiten geändert haben. Ich war ja selbst Spieler, hatte aber längst nicht so viele Einflüsse, auch weil die digitale Entwicklung so stark vorangeschritten ist. Alles ist viel schnelllebiger geworden, und der Umgang mit den sozialen Medien bedarf ständiger Entscheidungen. Das ist etwas, was ich berücksichtige und mit meiner Erfahrung auch gut einschätzen und einordnen kann. Manchmal ist man gefordert, schnell zu handeln, und genauso kann es wichtig sein, mal eine Nacht drüber zu schlafen.

DFB.de: Das Jahr geht zu Ende, welche persönlichen Gedanken begleiten Antonio Di Salvo?

Di Salvo: Fußball ist mein Leben, ist für mich der schönste Beruf, den man als Spieler und Trainer haben kann. Dafür bin ich dankbar. Den Spielern und meinem Staff habe ich aber auch gesagt, wie wichtig ein intaktes Umfeld, Familie und Freunde sind, um sich auf das Wesentliche mit einem guten Gefühl konzentrieren zu können. Gegen Jahresende kommt die Zeit, diesen Menschen etwas zurückzugeben, ihre Unterstützung wertzuschätzen und Danke zu sagen. Das möchte ich machen. Darauf freue ich mich, um dann auch wieder für die Herausforderungen im neuen Jahr bereit zu sein.