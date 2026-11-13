U 21 verliert 1:2 gegen Belgien

Die deutsche U 21-Nationalmannschaft hat ihr Länderspiel gegen Belgien in Essen 1:2 (1:1) verloren. Vor 10.107 Zusehenden im Stadion an der Hafenstraße traf Muhammed Damar in der 25. Minute für das Team von Cheftrainer Antonio Di Salvo zum zwischenzeitlichen Ausgleich, Julien Duranville (8.) und Romeo Vermant (65.) sorgten aber für den belgischen Sieg.

"Wir lassen zwei Chancen zu, daraus fallen zwei Tore. Das ist bitter, weil wir vorne auch viele Chancen hatten - da war heute mehr drin. Wir haben probiert, viel Gegenpressing zu spielen und vorne anzulaufen", sagte Anton Kade nach dem Spiel. "Belgien hat kaum hinten rausgespielt, dafür viele lange Bälle. Wir hatten viele Ballgewinne, aber müssen das dann auch in Tore verwerten. Wir haben heute verloren, das fühlt sich nicht gut an."

Zwei Debütanten in der Startelf

Die DFB-Auswahl startete mit Dennis Seimen im Tor, vor ihm bildeten Kapitän Joshua Quarshie und Nnamdi Collins die Innenverteidigung, Elias Baum und Hennes Behrens in seinem ersten U 21-Einsatz besetzten in der Viererkette die Außenpositionen. Im Mittelfeld bot Di Salvo defensiv Debütant Cajetan Lenz und Noel Aseko sowie offensiv Anton Kade und Damar auf. Als Doppelspitze begannen Dzenan Pejcinovic und Paris Brunner.

Schon in der zweiten Minute gab Kade nach einem Freistoß im Strafraum den ersten Schuss ab, wurde aber noch geblockt. Danach sortierte sich die belgische Mannschaft sehr kompakt und schaltete blitzschnell um. So auch vor dem Abschluss von Julien Duranville, der von der Sechzehnergrenze nur hauchzart am Tor vorbeiflog (6.). Kurz darauf musste Seimen aber doch hinter sich greifen, nachdem Duranville den Ball nach starker Vorarbeit von Lucas Stassin nur noch einschieben musste.

Damar trifft mit Köpfchen

Deutschland hatte klare Vorteile beim Ballbesitz, ließ aber in der gefährlichen Zone die letzte Konsequenz vermissen. Eine Flanke von Behrens segelte knapp am Torwinkel vorbei (20.). So musste ein Standard für den Ausgleich herhalten: Damar setzte einen Freistoß aus zentraler Position clever unter der Mauer hindurch ins Netz. Damar hätte fast für den Doppelschlag gesorgt, scheiterte mit seinem abgefälschten Schuss aber am belgischen Keeper Luca Brughmans (28.)

Damar hatte auch die nächste Großchance, setzte einen Freistoß aus spitzem Winkel auf die Querlatte (37.). Auf der Gegenseite rettete aus dem Nichts nach einem Fehlpass der deutschen Abwehr im Spielaufbau der Innenpfosten bei einem Versuch von Stassin für den geschlagenen Seimen (45.).

In der zweiten Halbzeit beruhigte sich das Spielgeschehen zu Beginn ein wenig, das deutsche Team kontrollierte das Geschehen aber weiterhin. Erst in der 58. Minute wurde es gefährlich, erneut scheiterte Damar an der Querlatte, diesmal mit einem Chipball frei vor Brughmans. Kurz darauf verfehlte Kade per Kopf nach Flanke von Pejcinovic das zweite deutsche Tor auch nur knapp.

Gegentor aus dem Nichts

Laurin Ulrich und Mert Kömür kamen an der Stundenmarke ebenso ins Spiel, wie Debütant Maurice Krattenmacher. Für sie verließen Damar, Aseko und Kade das Feld (63.). Kurz darauf lag das deutsche Team überraschend wieder hinten: Nach einem Angriff über links kam der gerade eingewechselte Vermant frei zum Abschluss und setzte den Ball durch die Beine von Seimen ins Netz.

Das deutsche Team arbeitete am erneuten Ausgleich, Krattenmacher (72.) prüfte Brughmans aus spitzem Winkel, Kömür (73.) konnte den belgischen Schlussmann auch nicht überwinden. Di Salvo wechselte in der Schlussphase erneut, brachte Tom Rothe, Leandro Morgalla und den vierten Debütanten Louey Ben Farhat für Quarshie, Baum und Pejcinovic ins Spiel (79.). Wenig später gab auch Max Moerstedt noch für Lenz in die Partie (86.). Trotz Drangphase reichte es nicht mehr für den Ausgleich, Collins' Kopfball war die letzte Chance (90.).