DFB.de erweitert Serviceangebot um neuen Chatbot

Wer auf DFB.de schnell Informationen sucht, soll künftig noch einfacher ans Ziel kommen. Mit dem neuen DFB.de-Chatbot erweitert der Deutsche Fußball-Bund (DFB) sein digitales Serviceangebot und bietet Besucherinnen und Besuchern eine zusätzliche Möglichkeit, Antworten auf häufige Fragen zu erhalten.

Ob Tickets, Mitgliedschaften im Fan Club Nationalmannschaft, Wettbewerbe, Spieltermine oder weitere Angebote des DFB: Der Chatbot unterstützt Nutzerinnen und Nutzer dabei, sich auf DFB.de schneller zurechtzufinden und relevante Informationen einfacher zu erreichen.

Im Mittelpunkt steht dabei vor allem die Orientierung. Der Chatbot beantwortet allgemeine Fragen rund um den DFB und den deutschen Fußball und verweist gezielt auf die passenden Angebote. Wer beispielsweise Informationen zu Tickets sucht, wird direkt zum Ticketshop weitergeleitet. Bei Interesse an Fanartikeln führt der Weg zum Fanshop. Auch Plattformen wie FUSSBALL.DE, DFBnet oder das Datencenter können auf diesem Weg schnell angesteuert werden. Gleiches gilt für Themen wie Newsletter oder das Deutsche Fußballmuseum.

Unterstützung auf Basis offizieller Inhalte

Der neue Service ist bewusst klar abgegrenzt: Der Chatbot liefert Unterstützung auf Basis offizieller DFB-Inhalte und hilft dabei, den richtigen Einstieg zu finden. Bei speziellen Anliegen verweist er auf die zuständigen Angebote und Kanäle.

Mit dem Start des DFB.de-Chatbots setzt der DFB einen weiteren Schritt beim Ausbau seiner digitalen Services. Gleichzeitig ist das Projekt ein Pilot der DFB KI-Fabrik. Ziel ist es, neue Anwendungen mit praktischem Nutzen frühzeitig zu erproben, Erfahrungen im Einsatz von KI zu sammeln und digitale Angebote für Fans und Interessierte konsequent weiterzuentwickeln.

Für die Nutzerinnen und Nutzer bedeutet das vor allem eines: weniger Suchaufwand, schnellere Orientierung und einen direkteren Zugang zu den passenden Informationen auf DFB.de.