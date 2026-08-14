DFB trauert um Schiri-Legende Adolf Prokop

Die Schiri-Familie trauert um eine Legende. Kein deutscher Schiedsrichter kam bei mehr Welt- und Europameisterschaften zum Einsatz als Adolf "Adi" Prokop. Am Mittwoch verstarb er im Alter von 87 Jahren. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Der ehemalige FIFA-Referee war nach seiner aktiven Karriere noch viele Jahre als Beobachter tätig und gab sein Wissen insbesondere im Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) an jüngere Generationen weiter. Als Unparteiischer war Prokop national wie international überaus erfolgreich: Er leitete 283 Spiele der DDR-Oberliga, stolze 60 Europacuppartien und 27 Länderspiele. Außerdem kam er von 1978 bis 1984 bei jeweils zwei Welt- und Europameisterschaften zum Einsatz und durfte Begegnungen im Rahmen der Olympischen Spiele 1976 in Montreal pfeifen. Zu den Höhepunkten seiner Laufbahn zählen sicherlich auch die drei Endspiele der europäischen Vereinswettbewerbe: das europäische Supercup-Finale 1979, das UEFA-Cup-Endspiel 1981 und das Finale um den Europapokal der Pokalsieger 1984.

Der Thüringer war abseits des Platzes auch als Funktionär engagiert, unter anderem als Mitglied und zeitweise stellvertretender Vorsitzender der Schiedsrichterkommission im Deutschen Fußball-Verband der DDR (DFV). Mit Adolf Prokop verliert der DFB eine prägende Persönlichkeit und einen guten Freund.