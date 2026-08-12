Deutsch-japanischer Schiri-Austausch geht in die nächste Runde

Der Schiedsrichter-Austausch zwischen dem Japanischen Fußball-Verband (JFA) und der DFB Schiri GmbH wird in diesen Tagen fortgesetzt.

Ryo Tanimoto (39) und Koji Takasaki (33) sind FIFA-Referees und zählen zu den Toptalenten ihrer Nation. Am Wochenende sind sie zusammen mit ihrem Trainer Ryuji Sato in Deutschland angekommen - im Allgäu, wo sie am Sommer-Trainingslager der Bundesliga-Schiedsrichter teilgenommen haben. Nun verbringen die Gäste aus Japan einige Tage in Frankfurt, trainieren auf dem DFB-Campus und bereiten sich auf ihre Spiele vor. Zunächst werden Tanimoto und Takasaki jeweils zwei Partien in der Regionalliga Nord und ein Spiel der Regionalliga Bayern pfeifen. In der 3. Liga kommen beide dann jeweils am 3. und 4. Spieltag zum Einsatz.

Exner und Osmers mit Einsätzen in Japan

Die Partnerschaft entstand vor fast drei Jahren auf Initiative der Japaner. Das gemeinsame Ziel: voneinander zu lernen und internationale Erfahrungen zu sammeln. In der vergangenen Saison leiteten die FIFA-Referees Koki Nagamine und Yusuke Ohashi insgesamt acht Begegnungen der Regionalliga Bayern und 3. Liga. Nach Sascha Stegemann 2024 sowie Florian Badstübner und Martin Petersen im vergangenen Jahr entsendet die DFB Schiri GmbH auch jetzt wieder zwei Unparteiische nach Ostasien: Dr. Florian Exner und Harm Osmers haben sich am Montag auf den Weg gemacht und werden in den kommenden drei Wochen in der J-League zum Einsatz kommen.

Begleitet werden sie für einen Teil des Zeitraums auch von Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH. Er sagt: "Wir freuen uns auf den erneuten Austausch mit den japanischen Schiedsrichtern. Ebenso freue ich mich für Harm Osmers und Florian Exner, dass sie im Zusammenhang mit einem aktiven Austausch die Möglichkeit haben, auch in eine andere Kultur einzutauchen.“