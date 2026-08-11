Investieren für den Erfolg: Bundesliga-Schiris bereiten sich vor

In den vergangenen zweieinhalb Wochen bereiteten sich die Schiedsrichter der Bundesliga und 2. Bundesliga sowie ihre Assistenten und Video-Assistent*innen in Weiler-Simmerberg im Allgäu auf die neue Saison vor. Aufgeteilt in mehrere Gruppen arbeiteten die Aktiven an Fitness, Regelauslegung und Teamwork. Der Fokus lag dabei auf den Regeländerungen, dem Trainieren der neu eingeführten Countdowns und den Erkenntnissen aus der vergangenen Fußball-Weltmeisterschaft.

Bei sommerlich-warmen Temperaturen standen neben der verpflichtenden Leistungsprüfung und dem Regeltest Programmpunkte wie High-Intensity-Einheiten, die Vermittlung von Guidelines für die kommende Spielzeit und Medical Screenings auf dem Lehrplan. Um die Schiedsrichter sowohl physisch als auch kognitiv zu fordern, hatte das Team um Athletik-Trainer Johannes Egelseer verschiedene Parcours aufgebaut, an deren Ende oft bei hohem Puls eine Entscheidung am Monitor, wie bei einem On-Field-Review nach VAR-Intervention, zu treffen war.

Besonderer Fokus auf Kommunikation

Wie schon in bei vergangenen Workshops wurde auch im Allgäu weiter am Zusammenspiel zwischen Schiedsrichter und Assistenten oder dem VAR gearbeitet, wobei hier insbesondere an der Kommunikation gefeilt wurde, um Prozesse künftig klarer und zügiger durchzuführen. Ein besonderer Programmpunkt war der Einblick, den die WM-Referees um Felix Zwayer ihren Kollegen zur vergangenen WM gewährten. Für ihre gezeigten Leistungen ernteten sie von der Gruppe langen Applaus.

Für Abwechslung bei den Bundesliga-Lehrgängen sorgten zwei Kinder-Pressekonferenzen, bei denen Jungen und Mädchen aus der Region den Unparteiischen spannende Fragen stellen durften. Nicht nur dabei zeigten sich die Schiedsrichter von ihrer offenen und herzlichen Seite. Bei zwei öffentlichen Trainingseinheiten ließen es sich zahlreiche Interessierte nicht nehmen, den Schiris beim Schwitzen zuzuschauen - Selfies im Anschluss natürlich inklusive.

"Your effort. Your success."

Verantwortlich für die Inhalte der jeweiligen Lehrgänge waren die Sportlichen Leiter Peter Sippel (Bundesliga), Dr. Felix Brych (2. Bundesliga), Jan-Hendrik Salver (Assistenten) und Dr. Jochen Drees (Video-Assistent*innen). Für Brych war es in Weiler eine Premiere. Er durchlief während seiner Karriere zwar zig Trainingslager, war in diesem Sommer aber erstmals für seine Gruppe der Zweitliga-Schiedsrichter verantwortlich und führte diese in gewohnt professioneller Art und Weise durch die Trainingswoche.

Knut Kircher, Geschäftsführer Sport und Kommunikation, blickt mit Zuversicht auf die neue Spielzeit: "Unser Motto in diesem Jahr lautete ‘Your effort. Your success.‘ Und ich habe in diesem Trainingslager ausschließlich motivierte Schiedsrichter gesehen, die in der Sommerpause und im Trainingslager viel dafür investiert haben, um die kommende Saison erfolgreich zu gestalten. Ich bin zuversichtlich, dass wir durch unsere Maßnahmen sehr gut auf die kommende Spielzeit vorbereitet sind. Dazu haben wir hier in Weiler im Allgäu beste Bedingungen vorgefunden. Nun gilt es, die in der Vorbereitung erlangte Form in den Spielen zu bestätigen. Darauf freuen wir uns."