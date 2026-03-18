DFB-Sportgericht
DFB-Sportgericht verhandelt Dzeko-Einspruch mündlich
Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag ab 12.30 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt am Main den Einspruch von Schalke-Stürmer Edin Dzeko gegen eine Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen. Geleitet wird die mündliche Verhandlung von Stephan Oberholz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.
Dzeko war in der 52. Minute der Zweitligapartie gegen Hannover 96 am 15. März 2026 von Schiedsrichter Dr. Robin Braun des Feldes verwiesen worden.
Gegen das Urteil hat der Verein fristgerecht Einspruch eingelegt.
Kategorien: DFB-Sportgericht
Autor: sl
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