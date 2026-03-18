DFB-Sportgericht

DFB-Sportgericht verhandelt Dzeko-Einspruch mündlich

18.03.2026
Einspruch gegen Zwei-Spiele-Sperre: Edin Dzeko (M.) hatte gegen Hannover die Rote Karte gesehen Foto: IMAGO

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am Donnerstag ab 12.30 Uhr am DFB-Campus in Frankfurt am Main den Einspruch von Schalke-Stürmer Edin Dzeko gegen eine Sperre von zwei Meisterschaftsspielen der Lizenzligen. Geleitet wird die mündliche Verhandlung von Stephan Oberholz, dem Vorsitzenden des DFB-Sportgerichts.

Dzeko war in der 52. Minute der Zweitligapartie gegen Hannover 96 am 15. März 2026 von Schiedsrichter Dr. Robin Braun des Feldes verwiesen worden.

Gegen das Urteil hat der Verein fristgerecht Einspruch eingelegt.

Kategorien: DFB-Sportgericht

Autor: sl

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